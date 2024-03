Visa encerra parceria AMADA pelos clientes; o que você perdeu?

O fim da parceria entre Visa Airport Companion (VAC) e o Paris 6 Petit, situado no Aeroporto Internacional de Guarulhos, marca um momento significativo para os titulares de cartões Visa que desfrutavam de benefícios exclusivos durante suas viagens.

Esta colaboração, que permitia aos viajantes usufruir de um crédito de US$ 32 para refeições no renomado bistrô francês, terminou, deixando muitos questionando como isso afetará suas experiências de viagem futuras.

Hoje representa a última oportunidade para os clientes aproveitarem esse privilégio singular, evidenciando a importância de se manter atualizado sobre as mudanças nos benefícios dos cartões de crédito.

Última chance para aproveitar o crédito de US$ 32 no Paris 6 Petit com seu cartão Visa: saiba mais sobre o término da parceria e as opções remanescentes. (Foto divulgação)

Explorando Alternativas Após o Término da Parceria

Embora o encerramento desta parceria específica possa parecer uma perda para os aficionados por viagens, ainda há luz no fim do túnel.

Programas como LoungeKey e Priority Pass continuam a oferecer um crédito de US$ 28 para consumo no Paris 6 Petit, assegurando que os titulares de cartões ainda possam desfrutar de refeições gratuitas no aeroporto.

Essa continuidade serve como um lembrete da dinâmica natureza dos benefícios dos cartões de crédito e da importância de explorar as diversas opções disponíveis para maximizar as vantagens durante as viagens.

O Legado do Paris 6

O Paris 6, com sua essência inspirada nos charmosos bistrôs franceses, continua a ser um destino gastronômico de prestígio tanto para moradores quanto para visitantes.

Fundado por Isaac Azar, o estabelecimento transcendeu sua origem paulistana, estabelecendo-se como um ícone culinário em várias cidades e até internacionalmente.

Com uma proposta que mescla tradição e inovação, o Paris 6 oferece um cardápio variado que presta homenagem a celebridades, combinando clássicos da culinária francesa com toques contemporâneos que encantam os paladares mais exigentes.

Benefícios dos cartões Visa para clientes

Além dos benefícios específicos de parcerias como a que existia com o Paris 6 Petit, os cartões Visa continuam a oferecer uma ampla gama de vantagens que cativam clientes ao redor do mundo.

Entre esses benefícios, destacam-se o acesso a salas VIP em aeroportos internacionais, seguros de viagem abrangentes que proporcionam tranquilidade durante deslocamentos, e programas de recompensas que permitem acumular pontos em compras do dia a dia, os quais podem ser trocados por passagens aéreas, estadias em hotéis e muito mais.

Além disso, a Visa frequentemente colabora com uma variedade de estabelecimentos comerciais para oferecer descontos exclusivos, cashback em compras selecionadas e ofertas especiais que enriquecem a experiência de compra dos titulares dos cartões.

A flexibilidade e segurança dos cartões Visa também são pontos de grande apreço entre os usuários. Com a tecnologia contactless, os pagamentos se tornam mais rápidos e seguros, permitindo transações sem contato que são ideais para o ritmo acelerado do mundo moderno.

Adicionalmente, os serviços de atendimento ao cliente da Visa estão disponíveis 24 horas por dia, garantindo suporte em qualquer situação, seja para esclarecer dúvidas, reportar cartões perdidos ou roubados, ou solicitar assistência emergencial no exterior.

Esses aspectos, combinados com a robusta rede global da Visa, asseguram que os titulares dos cartões possam desfrutar de conveniência, segurança e uma série de benefícios, independentemente de onde estejam.

