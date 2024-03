Novas mudanças do Bolsa Família; alerta para CPFs e NIS de 0 a 9

A Caixa Econômica Federal está prestes a revolucionar o sistema de pagamentos do Bolsa Família, introduzindo uma nova modalidade que utiliza a moeda digital do Banco Central, conhecida como Drex.

Este avanço promete não apenas melhorar a inclusão financeira, mas também facilitar a vida dos beneficiários, especialmente aqueles que residem em áreas remotas do país.

Com os testes programados para iniciar entre abril e maio, a iniciativa visa proporcionar uma maneira mais acessível e conveniente para que as famílias recebam seu auxílio, independentemente de sua localização ou acesso à infraestrutura bancária.

Saiba como a Caixa planeja transformar o pagamento do Bolsa Família com a moeda digital Drex, oferecendo acesso facilitado a beneficiários em regiões remotas. ( Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

A Implementação do Drex no Bolsa Família

O Drex, uma inovação criada pelo Banco Central como parte da família Pix, permite transações offline, o que é uma verdadeira virada de jogo para os beneficiários do Bolsa Família. Esse novo sistema de pagamento digital foi concebido com o objetivo de democratizar o acesso aos serviços financeiros, reduzindo o custo dos produtos financeiros e facilitando a entrada de mais pessoas no mundo dos investimentos.

Essa moeda digital representa o real de forma digitalizada, permitindo sua utilização em uma variedade de transações, desde o pagamento de contas até a compra e venda de bens, tudo isso sem a necessidade de uma conexão ativa à internet.

A inovação promovida pelo uso do Drex na distribuição do Bolsa Família é uma resposta direta às dificuldades enfrentadas por muitos brasileiros que vivem em regiões de difícil acesso. Atualmente, esses beneficiários muitas vezes precisam viajar grandes distâncias para sacar seu benefício, enfrentando não apenas o custo, mas também o tempo de deslocamento.

Com o Drex, o pagamento do Bolsa Família poderá ser feito diretamente em um cartão, que poderia ser utilizado em qualquer localidade, eliminando as barreiras físicas e digitais que atualmente limitam o acesso ao programa.

Veja também: Decisão ASSINADA por Lula para brasileiros com CPF final 0 a 9 para benefício de moradia

Expectativas e Desafios Futuros

A iniciativa de integrar o Drex ao sistema de pagamentos do Bolsa Família surgiu no âmbito do Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas (LIFT) do Banco Central.

A CAIXA, juntamente com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e o governo federal, está agora estudando a implementação dessa tecnologia, que poderá beneficiar significativamente os cidadãos mais distantes das instituições financeiras tradicionais.

Entretanto, é importante destacar que a regulamentação do Banco Central para esse tipo de pagamento ainda está em fase de discussão, o que indica que há desafios regulatórios e técnicos a serem superados antes que o Drex possa ser amplamente adotado.

Apesar desses desafios, as expectativas para o novo sistema de pagamento são altas. A capacidade de realizar transações financeiras de forma offline promete não apenas melhorar a inclusão financeira, mas também abrir novas possibilidades para o uso do dinheiro digital no Brasil.

Enquanto a CAIXA e seus parceiros trabalham para concretizar essa visão, os beneficiários do Bolsa Família podem ter a esperança de um futuro em que acessar seu benefício seja tão simples quanto fazer uma compra no mercado local, independentemente de onde estejam.

Você também pode gostar de: 4 benefícios e BÔNUS extras: pagamento passa de R$ 1.658,06; seu CPF está na lista?