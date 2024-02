MATE A CURIOSIDADE: veja as mais tocadas do Brasil no Spotify até aqui

No vibrante cenário musical brasileiro de 2023, o Spotify destacou a crescente paixão dos brasileiros pela música nacional, evidenciando uma virada significativa em relação ao ano anterior. Essa tendência marca um momento de reafirmação da identidade cultural através da música, com os brasileiros abraçando as raízes e os sons que refletem a diversidade e a riqueza de seu país.

Estas são as músicas mais tocadas no Spotify

A música, para muitos no Brasil, vai além do entretenimento. Ela atua como uma ponte para as tradições, a história e as emoções compartilhadas, um meio pelo qual as pessoas se conectam com sua herança. O talento nacional, com sua capacidade de capturar o coração e a alma do povo brasileiro, tem sido um vetor importante dessa conexão.

A última análise do Spotify revelou um aumento notável de 44% na audiência de artistas e músicas nacionais. Esse dado sublinha uma mudança de paradigma no consumo musical, com uma valorização crescente dos talentos locais sobre os internacionais.

Variedade regional na música

Interessantemente, o Spotify também ofereceu um vislumbre das preferências musicais por estado, destacando a diversidade musical que caracteriza cada canto do Brasil. De norte a sul, cada estado apresentou um artista nacional como o mais ouvido em 2023, com exceções notáveis que revelam a complexidade dos gostos musicais no país.

Sergipe e o Rio de Janeiro, por exemplo, mostraram preferências únicas; Sergipe com uma inclinação para artistas internacionais como Taylor Swift, e o Rio de Janeiro com uma forte conexão com o funk, tendo MC Cabelinho no topo de suas listas.

Lista completa dos artistas mais ouvidos por estado em 2023:

Acre: Henrique & Juliano

Amazonas: Marília Mendonça

Amapá: Marília Mendonça

Pará: Marília Mendonça

Rondônia: Ana Castela

Roraima: Marília Mendonça

Tocantins: Henrique & Juliano

Alagoas: Felipe Amorim

Bahia: Nadson ‘O Ferinha’

Ceará: Felipe Amorim

Maranhão: Felipe Amorim

Paraíba: Felipe Amorim

Piauí: Felipe Amorim

Pernambuco: Natanzinho

Rio Grande do Norte: Felipe Amorim

Sergipe: Taylor Swift

Distrito Federal: Henrique & Juliano

Goiás: Henrique & Juliano

Mato Grosso: Ana Castela

Mato Grosso do Sul: Ana Castela

Espírito Santo: Ana Castela

Minas Gerais: Ana Castela

Rio de Janeiro: MC Cabelinho

São Paulo: MC Ryan

Paraná: Ana Castela

Rio Grande do Sul: Ana Castela

Santa Catarina: Ana Castela

Esta lista reflete não apenas a pluralidade cultural do Brasil, mas também a capacidade da música de transcender fronteiras, unindo pessoas através de melodias e letras que ressoam com suas vidas e suas histórias. A valorização da música nacional evidencia um movimento de reconhecimento e celebração da arte local, fortalecendo laços culturais e emocionais em todo o país.

