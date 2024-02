Novo saque do FGTS já pode ser feito por milhões de brasileiros HOJE

Sob as normativas vigentes, indivíduos aderentes à modalidade saque-aniversário podem, anualmente, acessar uma fração dos recursos acumulados no FGTS durante o mês correspondente ao seu nascimento.

Elegibilidade para o Saque-Aniversário do FGTS

A opção de saque-aniversário do FGTS permite aos trabalhadores a retirada de um montante de suas contas conforme o mês de nascimento. Por exemplo, os nascidos nos meses de janeiro e fevereiro já estão habilitados a sacar os valores disponíveis.

Conforme as regras atuais, essa modalidade confere ao trabalhador a oportunidade de sacar anualmente um percentual do saldo do FGTS no mês do seu aniversário. Contudo, caso ocorra uma demissão sem justa causa, o acesso se restringirá apenas à multa rescisória.

Para ser elegível ao saque-aniversário, é necessário que o trabalhador tenha optado por essa modalidade até a data limite, que é o mês de seu aniversário. No caso dos nascidos em fevereiro, este é o período indicado para realizar o saque.

Valores e pagamentos

O início dos pagamentos foi marcado para o dia 1º de fevereiro. Trabalhadores nascidos em fevereiro que ainda não escolheram essa opção podem solicitar a mudança agora. Já os nascidos em janeiro têm até 60 dias após a adesão para efetuar o saque.

Determinação do valor do Saque-Aniversário

O cálculo do valor disponível para saque anual segue uma tabela de alíquotas, que varia entre 5% e 50%, aplicadas ao total acumulado nas contas do FGTS do trabalhador, com a adição de um valor fixo conforme previsto na Lei 8.036/90.

Calendário para Saque-Aniversário

Janeiro: 2 de janeiro a 29 de março

Fevereiro: 1º de fevereiro a 30 de abril

Março: 1º de março a 31 de maio

Abril: 1º de abril a 28 de junho

Maio: 2 de maio a 31 de julho

Junho: 3 de junho a 30 de agosto

Julho: 1º de julho a 30 de setembro

Agosto: 1º de agosto a 31 de outubro

Setembro: 2 de setembro a 30 de novembro

Outubro: 1º de outubro a 29 de dezembro

Novembro: 1º de novembro a 31 de janeiro de 2025

Dezembro: 2 de dezembro a 28 de fevereiro de 2025

Consulta ao saldo para Saque-Aniversário

Para consultar o saldo disponível para saque-aniversário, o trabalhador deve:

Acessar o aplicativo FGTS e realizar o login. A página inicial mostrará o saldo atual. Selecionar “Meus saques” e, em seguida, “Saque-Aniversário”. O aplicativo indicará a data e o valor do próximo saque disponível.

Essa modalidade de saque representa uma alternativa de acesso aos fundos do FGTS, proporcionando aos trabalhadores uma flexibilidade adicional em sua gestão financeira.

