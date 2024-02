A Meta, uma das principais potências tecnológicas, encontra-se sob o escrutínio da nova legislação da União Europeia, que visa prevenir que o domínio de certas corporações afete negativamente a concorrência e a experiência dos consumidores.

Privacidade do WhatsApp pode MUDAR MUITO em breve; confira o que acontece | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Meta anuncia grande alteração na privacidade do WhatsApp

O WhatsApp, um dos serviços que precisará adaptar suas políticas para manter suas operações nos países membros deste bloco econômico, é um exemplo notável.

Conforme divulgado no domingo (26) pelo portal WABetaInfo, o aplicativo de mensagens está prestes a revisar seus Termos de Serviço e Políticas de Privacidade especificamente para os usuários na União Europeia.

Essas alterações surgem como uma resposta direta à implementação da Lei de Serviços Digitais (Digital Services Act) e da Lei de Mercados Digitais (Digital Markets Act), regulamentações projetadas para assegurar uma operação mais segura e regulada das plataformas digitais.

Embora o WhatsApp vá ajustar seus termos, não se espera que tais mudanças afetem de forma significativa a maneira como os usuários interagem com o serviço.

Entre as atualizações, destacam-se melhorias na funcionalidade de transferência de dados entre diferentes dispositivos e a revisão da idade mínima necessária para utilizar o WhatsApp na União Europeia, que passará de dezesseis para treze anos.

Estes usuários serão impactados

Os usuários que forem impactados por essas modificações e que instalarem as versões mais recentes do aplicativo, tanto para Android quanto para iOS, receberão notificações alertando sobre as atualizações nos Termos de Serviço e nas Políticas de Privacidade. Eles deverão aceitar os novos termos até o dia 11 de abril de 2024.

É crucial enfatizar que tais ajustes serão aplicados exclusivamente dentro do território da União Europeia. As autoridades do bloco têm, igualmente, combatido a prática de compartilhamento excessivo de dados entre diferentes serviços de uma mesma empresa.

A Meta foi obrigada a introduzir uma nova configuração que possibilita aos usuários desvincular suas contas do Facebook, Messenger e Instagram. Uma medida análoga foi imposta aos serviços oferecidos pelo Google.

Como atualizar o WhatsApp corretamente?

Para atualizar o WhatsApp corretamente, o processo é simples e direto, variando ligeiramente dependendo do sistema operacional do seu dispositivo. Se você estiver usando um smartphone Android, abra a Google Play Store e toque no ícone do menu, que geralmente é representado por três linhas horizontais.

Em seguida, selecione “Meus apps e jogos” e procure pelo WhatsApp na lista de aplicativos com atualizações disponíveis. Se houver uma atualização pendente, toque em “Atualizar” ao lado do WhatsApp.

Para usuários de iPhone, abra a App Store e toque no ícone de perfil no canto superior direito da tela. Desça até a seção de atualizações disponíveis, localize o WhatsApp e toque em “Atualizar” se houver uma nova versão disponível.

É importante manter o aplicativo atualizado para garantir o acesso às últimas funcionalidades e melhorias de segurança. Além disso, as atualizações frequentemente corrigem bugs e melhoram o desempenho geral do aplicativo.

