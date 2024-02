Novo cartão Black C6 Bank facilitado; como pedir o seu sem anuidade

Você já sonhou em ter um cartão de crédito que não só gerencia suas finanças com eficiência mas também oferece benefícios premium? O C6 Bank acaba de lançar o C6 Black, uma novidade que promete revolucionar a experiência de crédito dos brasileiros.

Com foco em oferecer um custo-benefício sem precedentes na categoria premium, este cartão é a porta de entrada para um mundo de vantagens exclusivas.

Transforme sua experiência financeira com o C6 Black: sem anuidade para gastos acima de R$5.000, pontos em dobro e muito mais.

Entenda as Vantagens do Novo Cartão Black do C6 Bank

O C6 Black não é apenas mais um cartão de crédito no mercado. Ele foi criado para preencher uma lacuna específica, atendendo a clientes que desejam os privilégios de um cartão premium, mas que ainda não se qualificam para o C6 Carbon.

Com uma proposta de 2 pontos por dólar gasto e um retorno de 0,8% em cashback para gastos mensais a partir de R$5.000, ele se destaca significativamente entre os concorrentes.

Além disso, o C6 Black facilita a vida dos usuários oferecendo um C6 Tag grátis para pedágios e estacionamentos, desde que o cartão seja utilizado na função crédito no mês anterior à cobrança da mensalidade.

E não para por aí: o cartão também é compatível com carteiras digitais como Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay, simplificando ainda mais as transações do dia a dia.

Como Solicitar o Seu C6 Black Sem Anuidade

A anuidade do C6 Black é de 12 parcelas de R$ 50, mas aqui vai uma boa notícia: clientes com gastos mensais a partir de R$ 5.000 estão isentos dessa tarifa.

E tem mais, novos clientes ganham isenção nos primeiros três meses após a emissão do cartão. Para solicitar o seu, o processo é simples e pode ser feito diretamente pelo aplicativo do C6 Bank, seguindo um passo a passo descomplicado.

O C6 Black se propõe a ser mais do que um cartão de crédito; ele é um verdadeiro aliado para quem busca maximizar seus benefícios financeiros sem sacrificar a qualidade.

Seja pela economia com a isenção da anuidade sob condições especiais, os pontos acumulados em cada compra ou os benefícios exclusivos como o C6 Tag, ele é projetado para enriquecer sua experiência financeira.

O C6 Bank reafirma seu compromisso em entregar produtos que realmente façam a diferença na vida dos clientes. Com o lançamento do C6 Black, o banco estabelece um novo padrão em cartões de crédito premium, combinando facilidade, tecnologia e vantagens exclusivas.

Se você busca um cartão que ofereça vantagens premium com um excelente custo-benefício, o C6 Black é a escolha ideal. Não perca a chance de fazer parte desse grupo seleto de clientes que desfrutam do melhor que o C6 Bank tem a oferecer. Solicite o seu C6 Black hoje mesmo e dê um upgrade nas suas finanças!

