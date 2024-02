Seu CPF está na lista do Nubank para receber R$ 194,23? Entenda

Em um mundo onde a praticidade digital se torna cada vez mais essencial, Nubank se destaca como uma verdadeira revolução financeira para os brasileiros. Com a promessa de devolver o controle financeiro aos usuários, a fintech vem se consolidando como uma alternativa superior à poupança tradicional, especialmente quando o assunto é rentabilidade.

Mas você sabia que seu CPF pode estar na lista para receber um valor extra de R$194,23 diretamente na sua conta Nubank? Vamos desvendar esse mistério!

Entendendo a Rentabilidade Nubank

A conta do Nubank é uma verdadeira aliada para quem busca fazer seu dinheiro render mais. Diferentemente da poupança, que muitas vezes é vista como a opção mais segura porém menos rentável, a conta Nubank oferece transferências gratuitas e um rendimento automático que supera as expectativas. Mas o que realmente faz a conta do Nubank ser tão especial?

A resposta está na sua rentabilidade de 100% do CDI, proporcionando uma taxa anual de 11,65%, um número impressionante perto da taxa Selic atual de 11,25%.

Isso significa que, ao deixar seu dinheiro na conta Nubank, você pode esperar um rendimento médio de 0,92% ao mês, superando significativamente a poupança, que rende cerca de 0,50% ao mês mais a Taxa Referencial.

A Comparação que Vale Ouro

Imagine depositar R$1.000 na sua conta Nubank e deixá-los render por dois anos. Ao final deste período, você não só terá a satisfação de ver seu dinheiro crescer mas também terá acumulado um saldo líquido de R$1.194,23 – já descontado o Imposto de Renda. Isso representa um rendimento líquido de R$194,23.

Em contraste, o mesmo valor aplicado na poupança resultaria em um saldo de apenas R$1.128,91 após dois anos, já considerando a isenção do Imposto de Renda para a poupança. A diferença clara aqui é de R$65,32 a mais no seu bolso, cortesia da conta Nubank.

Como Entrar para a Lista de Beneficiados

Agora que a curiosidade foi aguçada, você deve estar se perguntando como fazer parte dessa seleção privilegiada e garantir seu rendimento extra. A boa notícia é que abrir uma conta no Nubank é um processo simples e totalmente digital:

Acesse o site do Nubank ou o aplicativo disponível para smartphones. Clique em “Quero Ser Nubank” e preencha o formulário com seus dados pessoais. Aguarde a análise cadastral. Se aprovado, você receberá um convite para finalizar a abertura da sua conta. Siga as instruções para enviar documentos e confirmar sua identidade. Receba seu cartão de crédito Nubank em casa, desbloqueie-o pelo app, e comece a aproveitar todas as vantagens.

Vale a Pena?

Sem dúvida, a conta Nubank se apresenta como uma opção valiosa para quem busca maior rentabilidade sem abrir mão da segurança. Com uma taxa de rendimento superior à poupança e a facilidade de gestão digital, ela oferece uma oportunidade única para seus usuários aumentarem seus patrimônios de forma simples e eficaz.

Sua jornada financeira está prestes a ganhar um novo capítulo. Verifique seu CPF, adentre o universo Nubank, e descubra como seu dinheiro pode trabalhar ainda mais por você. Afinal, quem não gostaria de ter um extra de R$194,23 esperando na conta?

