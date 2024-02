A antiga residência da estrela Ciara e do ícone da NFL Russell Wilson, situada na região de Seattle, está disponível para compra, marcada pelo valor de US$ 26 milhões (aproximadamente R$ 130 milhões). Após Wilson se transferir para o Denver Broncos, o casal optou por deixar esta mansão à beira-mar, que se espalha por impressionantes 1.000 metros quadrados.

Veja como é uma mansão de US$ 26 MILHÕES à venda | Imagem de Luxury Portfolio International

Valor desta mansão surpreende internautas

Adquirida em 2015 pelo valor de US$ 13,4 milhões do executivo de tecnologia Harish Naidu, a propriedade esbanja luxo e design sofisticado. Localizada às margens do Lago Washington, oferece vistas deslumbrantes do skyline da cidade, complementadas por um paisagismo minuciosamente planejado ao redor da entrada principal.

Imagem de Luxury Portfolio International

Internamente, a mansão conta com seis quartos e sete banheiros, distribuídos em um espaço generoso que mescla conforto e modernidade. Destaca-se a sala de estar com lareira ornamentada e uma sala de jantar envidraçada, proporcionando uma conexão direta com a natureza externa. A cozinha, projetada para chefs, dispõe de um fogão de oito bocas e uma ampla ilha central.

No andar superior, localizam-se a suíte principal, que rivaliza com as melhores suítes de hotéis de luxo, oferecendo uma varanda privativa e um closet espaçoso, além de outros quartos com banheiros privativos e áreas de descanso aconchegantes.

Os detalhes da casa impressionam até os mais exigentes

Imagem de Luxury Portfolio International

As comodidades se estendem ao nível inferior, com um cinema moderno, estúdio de dança/yoga, e áreas recreativas amplas. Uma academia profissional e uma garagem para três carros complementam o espaço interno.

Externamente, o imóvel surpreende com três pátios dotados de fogueiras, um extenso gramado e uma casa na árvore encantadora, além de um deck privativo com acesso direto ao lago.

Além desta magnífica residência em Seattle, Ciara e Wilson possuem uma impressionante carteira imobiliária, incluindo uma mansão de US$ 25 milhões em Denver, bem como propriedades em Los Angeles e no México, refletindo o gosto refinado e o sucesso do casal.

Veja mais fotos desta mansão

Imagem de Luxury Portfolio International

Imagem de Luxury Portfolio International

