Forbes faz TOP 16 das mulheres de maior sucesso; confira

No mundo de hoje, onde as vozes femininas ganham cada vez mais força e reconhecimento, a Forbes nos presenteia com uma lista inspiradora que celebra o sucesso e a resiliência das mulheres em diversas esferas da sociedade.

Em 2024, a revista escolheu 16 mulheres extraordinárias que não apenas alcançaram o topo em suas respectivas áreas, mas também pavimentaram o caminho para futuras gerações de mulheres liderarem com confiança.

Forbes 2024 celebra o poder feminino: conheça as 16 mulheres extraordinárias que estão transformando o mundo com sua liderança e paixão. (Foto divulgação)

TOP 16 das mulheres de maior sucesso

A luta pela igualdade de gênero tem sido longa e árdua, mas progressos significativos são evidentes, como mostra o relatório Global Gender Gap Report de 2023.

Saltamos para a 57ª posição entre 146 países, um avanço considerável que reflete as conquistas e o impacto das mulheres na economia, na educação, na saúde e na política. Mas ainda há um longo caminho a percorrer.

Veja mais sobre: Dinheiro que não acaba mais! Top 10 jogadores super ricos

Conheça as Lideranças Femininas de 2024

A lista deste ano da Forbes é uma tapeçaria rica e diversificada de talento, determinação e inovação. Entre as homenageadas, encontramos:

Alcione: Cantora de renome, Alcione é uma das vozes mais poderosas e influentes da música brasileira. Com uma carreira que atravessa décadas, ela é uma verdadeira embaixadora da cultura nacional, utilizando sua arte para tocar corações e promover questões sociais importantes. Alcione Albanesi: Fundadora e presidente da ONG Amigos do Bem, Alcione é uma verdadeira pioneira no combate à pobreza no Nordeste brasileiro. Sua organização realiza um trabalho vital, trazendo educação, saúde e oportunidades de desenvolvimento para comunidades carentes. Alessandra Montagne: Chef e proprietária dos renomados restaurantes Nosso e Tempero, em Paris, Alessandra é conhecida por sua culinária inovadora que combina técnicas francesas com sabores brasileiros, promovendo a gastronomia nacional no cenário internacional. Amanda Oliveira: Como fundadora e CEO da Nação Valquírias, Amanda está na vanguarda do empoderamento feminino, utilizando a tecnologia para criar oportunidades e transformar a vida de mulheres em todo o Brasil. Ana Oliva: Presidente do conselho de administração da Astra e diretora da Japi, Ana é uma figura proeminente no setor industrial, liderando com visão e inovação e abrindo caminhos para mais mulheres em posições de liderança no setor. Carla Sarni: Fundadora e CEO do grupo Salus, Carla é um exemplo de empreendedorismo no setor de saúde e bem-estar, focando em serviços que atendem às necessidades específicas das mulheres e das famílias brasileiras. Daniela e Juliana Binatti: Cofundadoras da Pismo, as irmãs Binatti estão revolucionando o setor financeiro com sua plataforma tecnológica, promovendo maior inclusão e inovação no mercado. Esther Schattan: Fundadora e diretora da Ornare, Esther é uma força motriz no setor de design de interiores, trazendo beleza e funcionalidade para lares e espaços comerciais com sua visão única e produtos de alta qualidade. Ivete Sangalo: Cantora e apresentadora, Ivete é uma das maiores estrelas do Brasil, conhecida por sua energia contagiante e por usar sua plataforma para promover causas sociais e apoiar o empoderamento feminino. Janaína Torres: Chef do Bar da Dona Onça e d’A Casa do Porco, Janaína é uma empresária de sucesso e presidente do Instituto Brasil a Gosto, trabalhando incansavelmente para promover a culinária brasileira e seus ingredientes locais. Luciana Batista: Como presidente da Coca-Cola para Brasil e Cone Sul, Luciana lidera uma das maiores empresas do mundo, focando em sustentabilidade e inovação, ao mesmo tempo em que promove a diversidade e inclusão dentro da corporação. Silvia Braz: Influenciadora e empreendedora, Silvia tem uma presença marcante nas redes sociais, onde inspira milhões com suas dicas de moda, beleza e lifestyle, ao mesmo tempo em que constrói seu próprio império de negócios. Tania Bulhões: Empresária, fundadora e presidente do conselho da marca homônima, Tania é uma referência no mercado de luxo brasileiro, conhecida por suas fragrâncias, louças e objetos de decoração que levam elegância e sofisticação para os lares. Thais Vieira: Como diretora da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), da USP, Thais é uma líder no campo da educação e pesquisa agrícola, contribuindo significativamente para o desenvolvimento sustentável e inovação no agronegócio. Thamila Zahr: Diretora executiva do Grupo SEB Educação e Chairman da Maple Bear Global, Thamila é uma figura chave na transformação da educação, promovendo metodologias inovadoras e um ensino de qualidade acessível a mais pessoas.

E muitas outras mulheres incríveis, cada uma trazendo sua singularidade, paixão e expertise para transformar suas indústrias e comunidades.

Inspirando a Próxima Geração

As histórias destas mulheres não são apenas narrativas de sucesso; são faróis de esperança, determinação e coragem. Elas mostram que, apesar dos obstáculos, é possível quebrar barreiras e alcançar alturas inimagináveis.

Essas líderes não apenas alcançaram o sucesso em suas carreiras; elas estão redefinindo o que significa ser uma mulher de sucesso no século XXI.

Celebrar essas mulheres é mais do que um ato de reconhecimento; é um chamado para que todos nós reconheçamos o potencial ilimitado que as mulheres possuem para liderar, inovar e inspirar.

Cada história é um lembrete de que a igualdade de gênero não é apenas um objetivo nobre, mas uma necessidade urgente para o desenvolvimento e progresso de nossas sociedades.

Você também pode gostar de: Em despedida, Taylor Swift quase prejudica o Palmeiras no Allianz