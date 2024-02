CONFIRMADAS! 10 séries com novas temporadas em 2024

Em um universo onde a Netflix reina soberana com seus 260 milhões de assinantes ao redor do globo, a expectativa por novas temporadas das séries favoritas nunca foi tão alta. À medida que nos aproximamos de 2024, a antecipação cresce. Se você, assim como eu, mal pode esperar para descobrir o que acontecerá em suas séries preferidas, tenho boas notícias!

Prepare-se para maratonas, porque as novas temporadas de dez incríveis séries foram confirmadas. Vamos mergulhar nas histórias que nos aguardam e nos preparar para as emoções que elas prometem trazer.

Prepare-se para emoções e aventuras com as novas temporadas de 10 incríveis séries na Netflix em 2024. Saiba tudo sobre Cobra Kai, Round 6, Emily em Paris, e outras! (Foto divulgação)

10 séries com novas temporadas em 2024

Cobra Kai: A Última Batalha se Aproxima

A 6ª temporada de Cobra Kai promete trazer resoluções há muito aguardadas. Mais de três décadas após o Torneio de Karatê All Valley de 1984, a rivalidade entre Daniel LaRusso e Johnny Lawrence ainda palpita. Mas, será que finalmente veremos um desfecho para esses antigos rivais?

O Agente Noturno: Mistérios no Coração do Poder

Prepare-se para ser sugado de volta à intensa trama de O Agente Noturno em sua 2ª temporada. Seguimos Peter Sutherland, um agente do FBI que se vê enredado em uma conspiração que o leva diretamente ao Salão Oval. Ação e suspense não faltarão nesta jornada.

Round 6: O Jogo Continua

O fenômeno global Round 6 retorna para uma segunda temporada, trazendo mais do seu jogo de sobrevivência misterioso e mortal. Gi-hun abandona seus planos de ir para os EUA e inicia uma perseguição que promete ser tão cativante quanto a primeira temporada.

A Diplomata: Entre a Crise e o Pessoal

A Diplomata traz Keri Russell de volta como Kate Wyler, enfrentando desafios tanto no cenário internacional quanto na vida pessoal. Sua missão em Londres como Embaixadora dos EUA no Reino Unido testará sua habilidade em navegar crises globais e domésticas.

That ’90s Show: Nostalgia e Novas Aventuras

Volte no tempo para 1995 e junte-se à nova geração de Point Place em That ’90s Show. Sob os cuidados de Kitty e Red, Leia Forman e seus amigos prometem aventuras que misturam nostalgia e novidade.

Bridgerton: Romances e Revelações

Bridgerton retorna com sua terceira temporada, prometendo mais dos seus encantadores romances e intrigas sociais. Penelope Featherington está pronta para encontrar um marido, mas o que o destino reserva para ela?

Sweet Tooth: Uma Aventura Extraordinária

Em Sweet Tooth, acompanhamos Gus, um jovem cervo-híbrido, em uma jornada pelo que resta da América. A 3ª temporada promete mais aventuras e descobertas neste mundo pós-apocalíptico fascinante.

The Umbrella Academy: O Fim Está Próximo

A última temporada de The Umbrella Academy nos traz novamente a família disfuncional de super-heróis que precisa se reunir para enfrentar ameaças ao mundo. O que o futuro reserva para eles?

Outer Banks: Tesouros e Segredos

Outer Banks retorna com mais mistério, aventura e caças ao tesouro. A 4ª temporada promete testar os laços e a coragem dos Pogues como nunca antes.

Emily em Paris: Decisões e Destinos

Emily Cooper enfrenta novos dilemas em Emily em Paris. A 4ª temporada explorará as escolhas de Emily e o impacto dessas em seu futuro na França. Prepare-se para mais moda, amor e aventuras parisienses.

Estas séries confirmadas prometem nos levar por uma montanha-russa de emoções, desafios e aventuras. Enquanto aguardamos suas estreias, que tal revisitar as temporadas anteriores? Afinal, a melhor preparação para as novidades é relembrar onde tudo começou. Prepare-se para as maratonas!

