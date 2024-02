Instagram: guia para tirar a confirmação de leitura e viver no anonimato

O Instagram, uma das redes sociais mais populares do mundo, acaba de lançar uma atualização significativa que promete agradar a muitos de seus usuários. A plataforma agora permite a desativação da confirmação de leitura em mensagens diretas, uma funcionalidade altamente antecipada e solicitada pela comunidade.

Instagram implementa novo recurso de privacidade

Este recurso já está disponível tanto para usuários de dispositivos Android quanto para aqueles que utilizam o sistema iOS da Apple. A introdução dessa nova opção é um passo adiante na garantia de mais privacidade para os usuários do aplicativo.

Historicamente, o Instagram realizou testes com esse recurso ao longo do último ano, buscando oferecer aos seus usuários mais controle sobre a sua experiência de interação na plataforma. Com a ativação dessa nova ferramenta, os usuários podem ler as mensagens recebidas sem notificar o remetente com o tradicional rótulo “visto”, mantendo assim uma camada adicional de privacidade em suas comunicações.

Essa atualização coloca o Instagram em paralelo com outras aplicações da Meta, como o WhatsApp, que já oferece a seus usuários a possibilidade de desativar a confirmação de leitura desde 2014.

A mudança reflete uma tendência crescente nas redes sociais e aplicativos de mensagens, onde a privacidade e o controle do usuário sobre suas próprias informações estão se tornando cada vez mais importantes.

Para aqueles interessados em aproveitar essa nova opção de privacidade, o processo para desativar a confirmação de leitura é simples e intuitivo. Segue um passo a passo detalhado para configurar essa funcionalidade em sua conta do Instagram:

Passo 1: Inicie abrindo o aplicativo do Instagram e acessando seu perfil. No canto superior direito da tela, você encontrará um ícone representado por três linhas horizontais. Toque neste ícone para abrir o menu. Dentro do menu, selecione a opção “Configurações e privacidade”, que levará você às configurações detalhadas da sua conta.

Passo 2: Dentro das “Configurações e privacidade”, procure e selecione a opção “Mensagens e respostas ao story”. Neste submenu, você encontrará a opção “Mostrar confirmação de leitura”. Ao acessar essa opção, você verá um interruptor ou botão que, por padrão, está ativado. Para desativar a confirmação de leitura, basta tocar neste interruptor, fazendo com que ele mude para a cor cinza. Isso indica que a funcionalidade está desativada.

Expandindo o controle e a autonomia do usuário

A introdução dessa nova funcionalidade pelo Instagram marca um momento importante na evolução da plataforma, colocando um maior poder nas mãos dos usuários em relação à sua privacidade e à forma como interagem com os outros.

Além de oferecer mais autonomia, essa atualização pode alterar a dinâmica das conversas na plataforma, permitindo que os usuários leiam as mensagens em seu próprio tempo, sem a pressão de responder imediatamente após a visualização.

Essa mudança é particularmente relevante em um contexto onde a saúde mental e o bem-estar digital são temas de crescente discussão e preocupação. Ao permitir que os usuários controlem quem pode ver quando uma mensagem foi lida, o Instagram está reconhecendo a importância da privacidade e do espaço pessoal no ambiente digital.

Em resumo, a capacidade de desativar a confirmação de leitura nas mensagens diretas do Instagram é mais do que uma simples atualização de funcionalidade; é um passo em direção a uma experiência de usuário mais personalizada e controlada. Essa mudança reflete o compromisso contínuo da plataforma em adaptar-se às necessidades e aos desejos de sua comunidade global de usuários.

