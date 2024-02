16 anos de idade? mais de 9 MIL VAGAS de trabalho até para jovens

Encontrar emprego no Brasil tem se mostrado um desafio, mesmo com a recuperação econômica pós-pandemia, muitos ainda lutam para se recolocar profissionalmente. Contudo, uma iniciativa do Instituto Coca-Cola promete alterar esse cenário. Prossiga com a leitura para entender como se candidatar.

Coca Cola abre vagas para brasileiros

O Instituto Coca-Cola Brasil abre inscrições para cursos voltados à recolocação profissional O Instituto Coca-Cola Brasil divulgou a oferta de 10 mil vagas destinadas a jovens a partir dos 16 anos, interessados em adentrar o mercado de trabalho, por meio do projeto “Coletivo Online”.

O programa oferece um curso online gratuito, focado em jovens em busca do primeiro emprego, com renda familiar máxima de dois salários mínimos.

A proposta integra uma série educativa de 12 videoaulas, disponíveis via WhatsApp, assegurando a inclusão de todos os inscritos.

Os objetivos do “Coletivo Online” são definidos: transformar a situação econômica de famílias em vulnerabilidade social, promovendo o empoderamento econômico de jovens entre 16 e 25 anos.

Fique atento a estes detalhes

Para se inscrever, é necessário ter acesso à internet e ao WhatsApp, além de estar cursando ou ter concluído o ensino médio.

Ao finalizar o curso, os alunos terão acesso a uma comunidade com ofertas de emprego exclusivas, disponibilizadas por 400 empresas parceiras do projeto, distribuídas pelo Brasil.

Este projeto de empregabilidade é considerado o maior do país em sua categoria, impactando cerca de 350 mil jovens em situação de vulnerabilidade, dos quais mais de 105 mil conseguiram seu primeiro emprego.

Para se inscrever, visite: https://www.coca-cola.com

Faça isso para ter mais chances de conseguir emprego

Alcance sua recolocação profissional com estas orientações Em um mercado de trabalho competitivo, garantir uma posição pode parecer complexo.

Contudo, adotando estratégias adequadas e uma postura ativa, é possível ampliar as chances de sucesso e conquistar oportunidades em grandes corporações, como a Coca-Cola.

Definição de metas Antes de iniciar a procura por emprego, é crucial realizar uma autoanálise de suas competências, experiências e interesses.

Estabeleça seus objetivos profissionais de maneira precisa, identificando os setores e funções de seu interesse. Isso direcionará sua busca e o destacará como candidato.

Atualização do currículo Seu currículo é um instrumento essencial de marketing pessoal; mantenha-o atualizado e personalizado para cada aplicação.

Enfatize suas competências, experiências pertinentes e conquistas de maneira sucinta. Mantenha também seu perfil profissional, como no LinkedIn, atualizado e completo.

Networking e formação complementar O networking é crucial para descobrir oportunidades de trabalho. Conecte-se com colegas, ex-colegas de universidade, professores e especialistas no seu campo de interesse.

Participe de eventos, seminários e conferências do seu setor, mantendo-se aberto a estabelecer conexões genuínas que possam abrir portas para novas oportunidades. Investigue as tendências do setor, as principais companhias e suas culturas organizacionais. Isso o auxiliará a tomar decisões informadas durante o processo seletivo e a demonstrar seu interesse e dedicação aos possíveis empregadores.

