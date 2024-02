Fundada em 2014 e estabelecendo uma parceria estratégica com a OpenAI em 2022, a startup 1X chamou a atenção do mundo tecnológico ao divulgar um vídeo fascinante, onde robôs humanoides, que mais parecem seres humanos fantasiados, são vistos executando uma variedade de atividades rotineiras.

O vídeo inicia com esses androides meticulosamente organizando embalagens dentro de caixas, seguido por uma cena onde limpam o ambiente recolhendo brinquedos que estavam espalhados pelo chão, demonstrando a versatilidade e eficiência dessas máquinas em tarefas domésticas.

Primeiros robôs que parecem gente já estão FUNCIONANDO | Imagem de Thomas Meier por Pixabay

Em 2023, a 1X conseguiu captar um investimento impressionante de cerca de US$ 125 milhões, valor que incluiu uma contribuição significativa da OpenAI, a criadora do ChatGPT. Um destaque desse investimento foi o fornecimento de chips de inteligência artificial pela OpenAI, que são cruciais para aprimorar a automatização e as funcionalidades dos robôs desenvolvidos pela startup norueguesa.

O objetivo da 1X com essa inovação é bastante ambicioso: eles aspiram a suprir as necessidades trabalhistas globais com seus avançados androides, levantando discussões pertinentes sobre o futuro do trabalho e o papel da IA na substituição ou complementação de empregos humanos.

Enquanto a 1X avança com seus projetos inovadores, outras corporações não ficam para trás na corrida tecnológica envolvendo robótica. No início do ano, Elon Musk, figura emblemática no mundo da tecnologia, causou um grande alvoroço nas redes sociais ao apresentar uma nova versão do Optimus, o robô da Tesla que teve sua estreia durante o AI Day de 2021.

Robô Optimus é um ‘passo para o futuro’

O Optimus representa mais um passo significativo na visão de Musk de integrar robôs humanoides no cotidiano das pessoas.

Paralelamente, a Samsung decidiu esperar até a CES 2024 para revelar ao mundo o Ballie, um assistente pessoal doméstico esférico. A promessa da Samsung com o Ballie é de uma integração harmoniosa à vida dos usuários, adaptando-se à rotina da casa para prestar uma variedade de serviços, incluindo a interação e o entretenimento de pets.

Este lançamento destaca a tendência crescente de desenvolvimento de tecnologias assistivas projetadas para enriquecer a vida doméstica dos usuários.

Essas inovações sinalizam uma era emergente onde a interação humano-robô se tornará cada vez mais comum, desencadeando uma série de debates sobre o impacto dessas tecnologias no mercado de trabalho e na sociedade como um todo.

À medida que empresas como a 1X, Tesla e Samsung continuam a explorar e expandir os limites da robótica e da IA, a possibilidade de um futuro onde robôs desempenham um papel central na realização de tarefas cotidianas se torna cada vez mais tangível, prometendo transformações profundas na forma como vivemos, trabalhamos e interagimos.

Optimus folds a shirt pic.twitter.com/3F5o3jVLq1 — Elon Musk (@elonmusk) January 15, 2024

