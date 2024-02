Descobrir quais nomes de crianças são sinônimos de arteirice nas escolas tornou-se um ponto de interesse, especialmente após uma pesquisa reveladora conduzida por SJ Strum, uma consultora de nomes e mãe do Reino Unido. Professores com anos de experiência compartilharam suas observações sobre nomes que frequentemente marcam presença entre os alunos mais travessos.

Estes são os NOMES DE MENINOS mais bagunceiros de todos | Imagem de Madlen Deutschenbaur por Pixabay

Nomes masculinos associados a travessuras

Entre os meninos, nomes como Jake, Jack e Max lideram a lista de associação com comportamentos desafiadores, segundo os professores. Nomes que terminam em ‘den’, como Hayden e Jayden, também foram identificados como comuns entre os pequenos arteiros.

Para as meninas, Isla e Jessica destacam-se como nomes frequentes entre as mais comunicativas e sociáveis. De forma intrigante, Martha foi mencionado como um nome comum entre meninas propensas a desafios, enquanto as Alexandras foram descritas como tendendo à agressividade.

A questão da repetição de nomes nas salas de aula foi outro ponto levantado, com professores expressando o desejo por maior diversidade. Nomes como Charlie, Lily, Ella e Alfie são comuns, assim como a presença de várias Sophias e Laylas, Theo e Oscar em uma única turma.

Você pode gostar: A relação entre cerveja e Alzheimer tirou o sono dos cientistas

Desafios na grafia dos nomes

A grafia dos nomes também é motivo de preocupação para os educadores, que aconselham contra modificações complexas ou inusitadas em nomes simples. Exemplos como Emma-Leigh em substituição a Emily e Jaxsyn no lugar de Jackson foram citados como complicadores desnecessários.

Contudo, a pesquisa também ressaltou nomes únicos, mas fáceis de escrever e pronunciar, que receberam elogios dos professores. Nomes como Sage, Joanie e Scout foram apontados como preferências por sua originalidade e simplicidade.

Assim, para pais em busca de inspiração para nomear seus filhos, levar em conta não apenas a sonoridade, mas também a reputação potencialmente associada ao nome escolhido pode ser uma estratégia prudente. Como sugerido pelos educadores, o nome pode ter um papel significativo na experiência escolar e no desenvolvimento da criança.

Este levantamento oferece uma perspectiva valiosa sobre como um nome pode refletir ou influenciar a personalidade e comportamento de uma criança na escola, incentivando os pais a ponderar suas escolhas com cuidado e consideração.

Você pode gostar: Ciência ensina como pegar no SONO em apenas 2 minutos

Dicas para escolher bons nomes para meninos e meninas

Escolher o nome de uma criança é uma das primeiras grandes decisões que pais enfrentam, uma escolha que acompanhará o filho por toda a vida. Para assegurar que essa decisão seja acertada, considere as seguintes dicas para selecionar nomes tanto para meninos quanto para meninas.

Primeiramente, pense na sonoridade e na facilidade de pronúncia do nome. Nomes que fluem bem ao serem ditos tendem a ser mais agradáveis e menos propensos a pronúncias incorretas. Além disso, avalie a popularidade do nome escolhido. Enquanto alguns pais preferem nomes únicos para destacar seus filhos, é importante garantir que a originalidade não resulte em complicações futuras de grafia ou pronúncia.

Considere o significado e as origens do nome. Muitos pais encontram valor em escolher nomes com significados poderosos ou que homenageiam a herança cultural da família. Também é prudente pensar na abreviação e nas possíveis variações do nome, assim como na forma como ele se harmoniza com o sobrenome da família.

Finalmente, reflita sobre o potencial impacto do nome no futuro da criança, tanto em contextos sociais quanto profissionais. Um nome que transmite força e positividade pode ser um verdadeiro presente para a criança. Seguindo estas dicas, os pais podem fazer uma escolha informada e carinhosa, proporcionando ao filho um nome que ele possa portar com orgulho e confiança.

Você pode gostar: As 5 plantas que fazem você passar mal de tanto azar