Recentemente, foi identificado um esquema fraudulento direcionado aos trabalhadores do judiciário de Santa Catarina. Golpistas estão se passando por representantes do SINJUSC, utilizando números de telefone e WhatsApp com a logomarca do sindicato.

NOVO golpe do SINJUSC no WhatsApp já fez muitas vítimas; e agora? | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Orientações do SINJUSC

A fraude envolve uma pessoa que se identifica como Dr. Pedro Pita Machado, alegando ser advogado do sindicato, e solicita o pagamento de “honorários” e “taxas de cartório”. Esses pagamentos seriam, supostamente, necessários para liberar valores inexistentes aos destinatários.

Para combater essa tentativa de golpe, a diretoria do SINJUSC aconselha todos os trabalhadores do judiciário a não efetuarem depósitos ou transferências bancárias motivadas por mensagens de WhatsApp ou chamadas telefônicas suspeitas.

Além disso, enfatiza a importância de registrar um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima, caso alguém se depare com essa situação. Isso permitirá que as autoridades policiais tomem as medidas necessárias para investigar e deter os criminosos.

Identificando um golpe

Para evitar cair em golpes, é crucial saber como verificar a autenticidade de qualquer comunicação recebida. O SINJUSC disponibiliza canais oficiais para a confirmação de qualquer benefício ou comunicação legítima da entidade. São eles:

Conecte SINJUSC (WhatsApp): (48) 99642-6874 – exclusivamente para mensagens.

(48) 99642-6874 – exclusivamente para mensagens. E-mail: sinjusc@sinjusc.org.br

sinjusc@sinjusc.org.br Telefone Gratuito: 0800-701-1690

Utilize esses canais para esclarecer dúvidas e confirmar a veracidade de qualquer informação recebida em nome do SINJUSC. A segurança dos trabalhadores é uma prioridade, e a diretoria do sindicato está comprometida em proteger seus membros contra tais fraudes.

Faça isso para não cair em golpes na internet

Para evitar cair em golpes na internet, é crucial adotar medidas de precaução e manter-se informado sobre as práticas comuns usadas por golpistas. Primeiramente, é importante verificar a autenticidade de sites e e-mails, especialmente quando solicitam informações pessoais ou financeiras.

Prefira acessar sites através de endereços digitados diretamente na barra de endereços ou por meio de motores de busca confiáveis, ao invés de clicar em links recebidos por e-mail ou mensagens.

Sempre desconfie de ofertas que pareçam boas demais para ser verdade, como grandes prêmios ou retornos financeiros elevados com pouco ou nenhum risco. Essas são táticas comuns para atrair vítimas. Além disso, mantenha seus softwares, incluindo antivírus e sistema operacional, atualizados para proteger contra vulnerabilidades que podem ser exploradas por malwares.

É também recomendável utilizar senhas fortes e únicas para diferentes contas, combinando letras maiúsculas e minúsculas, números e símbolos. A ativação de autenticação de dois fatores, quando disponível, adiciona uma camada extra de segurança.

Por fim, mantenha-se informado sobre os tipos de golpes mais comuns na internet e compartilhe essa informação com amigos e familiares. Ao suspeitar de um golpe, é aconselhável pesquisar sobre a oferta ou contato recebido e, se confirmado o golpe, reportar às autoridades competentes.

