Seu CPF está na lista do INSS para receber parte de R$ 1,2 BILHÃO?

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) traz boas notícias para aposentados, pensionistas e outros beneficiários: um novo lote de atrasados acaba de ser liberado, totalizando R$ 1,2 bilhão.

Este valor destina-se a 75.085 pessoas que venceram ações de concessão ou revisão de benefícios contra o órgão em janeiro. Se você fez parte dessas ações, seu CPF pode estar na lista de beneficiários esperando para sacar esse montante significativo.

INSS: Como Verificar Sua Situação e Acessar os Valores

Em uma movimentação financeira de grande escala que promete impactar positivamente a vida de milhares de brasileiros, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou a liberação de um valor impressionante de R$ 1,2 bilhão.

Este montante é destinado a beneficiar diretamente 75.085 pessoas que, após longas batalhas judiciais, venceram ações de concessão ou revisão de benefícios contra o INSS. Se você é um dos muitos brasileiros que aguardam ansiosamente por notícias sobre atrasados do INSS, este momento pode ser a virada que você esperava.

Com o desembolso deste novo lote, o INSS não só reconhece os direitos dos seus segurados como também reafirma seu compromisso em honrar com suas obrigações, trazendo um alívio financeiro significativo para aqueles que há tempos lutam por seus direitos previdenciários.

Para facilitar o acesso a esses valores, o Conselho da Justiça Federal (CJF) distribuiu os recursos aos Tribunais Regionais Federais (TRFs) do país, que agora são responsáveis pelo depósito diretamente nas contas dos cidadãos. Os depósitos são realizados tanto na Caixa Econômica Federal quanto no Banco do Brasil, em nome do beneficiário ou de seu advogado.

Para verificar se você é um dos contemplados e consultar o valor do saque, basta acessar o site do órgão responsável pela sua ação. A consulta pode ser feita através do número do CPF, número do registro da RPV (Requisições de Pequeno Valor), número do processo de origem, número da requisição ou número da OAB do advogado.

Detalhes Importantes sobre os Pagamentos

Os valores liberados correspondem a 86% de um total de R$ 1,4 bilhão disponibilizado para o pagamento de RPVs, que envolvem débitos do governo de até 60 salários mínimos (R$ 84.720).

Esses pagamentos são referentes a processos de revisão e concessão de aposentadorias, pensões, auxílios e o BPC (Benefício de Prestação Continuada), nos quais o INSS já não possui mais recurso.

Distribuição dos Valores por Região