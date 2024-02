O início de 2024 trouxe mudanças significativas nos preços de hortaliças e frutas no Brasil, conforme revelado pelo último Boletim do Prohort, programa da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Este documento ressaltou o impacto do clima nas cotações desses produtos, evidenciando um cenário misto de aumentos e quedas que afetam diretamente o bolso dos consumidores brasileiros.

Cenoura quase 96% MAIS CARA: veja o que subiu no mercado | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Brasileiros sofrem com o aumento no preço dos alimentos

De acordo com a Conab, eventos climáticos adversos afetaram as principais regiões produtoras do país, resultando em atrasos no plantio e, consequentemente, em uma oferta irregular no mercado. Isso levou a uma elevação notável nos preços de itens como cenoura, batata e alface, enquanto a cebola e o tomate viram seus preços diminuírem.

Detalhes do ajuste de preços

Cenoura: Observou-se um aumento expressivo nos preços, com uma média de alta alcançando 96,91% em território nacional. Em Brasília, esse aumento foi mais moderado, registrando 38,89%.

Observou-se um aumento expressivo nos preços, com uma média de alta alcançando 96,91% em território nacional. Em Brasília, esse aumento foi mais moderado, registrando 38,89%. Alface e Batata: A alface registrou um incremento médio de 6,28%, enquanto a batata viu seus preços subirem em média 35,25%, devido à sazonalidade da produção que não atendeu à demanda do mercado.

A alface registrou um incremento médio de 6,28%, enquanto a batata viu seus preços subirem em média 35,25%, devido à sazonalidade da produção que não atendeu à demanda do mercado. Banana: Entre as frutas, a banana se destacou com um aumento de 13,84%, influenciado pela entressafra nas regiões da Bahia e do Norte de Minas Gerais, importantes fornecedores para o mercado nacional.

Queda nos preços de alguns produtos

Cebola e Tomate: Ambos apresentaram redução nos preços, com o tomate experimentando uma queda devido ao aumento da oferta, especialmente de produtores em São Paulo, que elevaram os envios em quase 50%.

Ambos apresentaram redução nos preços, com o tomate experimentando uma queda devido ao aumento da oferta, especialmente de produtores em São Paulo, que elevaram os envios em quase 50%. Mamão e Melancia: Estas frutas tiveram seus preços reduzidos em janeiro, com o mamão beneficiando-se de um aumento na oferta das variedades papaia e formosa. A melancia, por outro lado, teve menor demanda na região Centro-Sul do Brasil, devido ao clima chuvoso, o que contribuiu para a queda dos preços.

Este panorama dos preços de hortaliças e frutas nos primeiros meses de 2024 ilustra o dinamismo do mercado e o impacto direto do clima na produção agrícola. Enquanto alguns produtos tornaram-se mais caros, outros se tornaram mais acessíveis, refletindo a constante flutuação do setor e reforçando a importância de acompanhar essas mudanças para planejar compras mais econômicas.

A Conab, ao analisar as cinco hortaliças de maior venda nas Ceasas do Brasil, oferece uma visão crucial sobre as tendências do mercado, permitindo aos consumidores fazer escolhas mais informadas.

