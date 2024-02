Calendário atualizado: quando o seu ABONO entra na conta em PIX?

No universo financeiro, poucas notícias são tão bem-vindas quanto a confirmação de que valores extras estão a caminho da nossa conta. E se você é um trabalhador com carteira assinada, há boas novas no horizonte: o abono salarial do PIS/Pasep de 2024, já está com seu calendário definido e pronto para incrementar seu saldo!

Cerca de 1,7 milhão de trabalhadores nascidos em janeiro já estão com o valor disponível, e mais liberações seguirão ao longo dos próximos meses. Vamos mergulhar nos detalhes dessa ótima oportunidade?

Entenda o Calendário de Pagamentos do abono

O calendário para o abono salarial de 2024 traz uma organização pensada para facilitar o acesso ao benefício. Aprovado no final do último ano, o esquema de liberações é simples: segue-se o mês de nascimento do trabalhador, no caso do PIS, ou o número final de inscrição, no caso do Pasep.

Os pagamentos, que começaram no dia 15 de fevereiro, estender-se-ão até 15 de agosto, prometendo movimentar cerca de R$ 22,6 bilhões em benefícios a serem sacados.

Quem Tem Direito e Como Receber

Para estar elegível a esse incremento financeiro, o trabalhador deve estar inscrito no PIS/Pasep há, no mínimo, cinco anos e ter trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias no ano-base, com remuneração média de até dois salários mínimos.

Além disso, é crucial que os dados tenham sido corretamente informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

O valor recebido é proporcional ao tempo trabalhado: cada mês de trabalho formal em 2022 garante um benefício de R$ 117,67, com períodos superiores a 15 dias já contando como um mês cheio. Assim, quem teve 12 meses registrados em carteira receberá o valor integral do salário mínimo, de R$ 1.412.

Modalidades de Pagamento

Para os trabalhadores da iniciativa privada, aqueles que possuem conta corrente ou poupança na Caixa terão o crédito do PIS feito automaticamente. Os que não se enquadram nesse grupo poderão acessar o valor via poupança social digital, gerenciável pelo aplicativo Caixa Tem.

Se, por algum motivo, a abertura dessa conta digital não for viável, o saque ainda poderá ser feito utilizando o Cartão do Cidadão em diversos pontos de atendimento.

Já o abono do Pasep, destinado aos servidores públicos, empregados de estatais e militares, seguirá a mesma lógica de crédito em conta para correntistas do Banco do Brasil. Os demais beneficiários poderão realizar a transferência do valor via TED para uma conta de sua titularidade.

Não Perca o Prazo

É fundamental estar atento às datas: o início do saque acontece conforme a liberação dos lotes, e o prazo final para retirada é 27 de dezembro de 2024. Após essa data, será necessário aguardar uma convocação especial do Ministério do Trabalho e Previdência para acessar o benefício.

Neste momento de recuperação econômica, cada recurso adicional no orçamento é um alívio bem-vindo. Assim, certifique-se de estar em dia com as condições de elegibilidade e fique de olho no calendário de pagamentos. Seu abono pode ser o impulso necessário para realizar planos adiados ou simplesmente fortalecer sua reserva financeira.

