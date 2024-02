Seu celular veio sem carregador? Empresa é condenada a pagar

Em uma decisão que repercutiu no cenário jurídico e de consumo, a Apple foi condenada pela Justiça do Rio de Janeiro a pagar uma indenização de R$ 3 mil por danos morais a um usuário que adquiriu um iPhone e constatou a ausência do carregador na caixa.

O caso, que ganhou destaque na mídia, coloca em xeque a prática da empresa de não incluir este acessório essencial nos seus produtos, levantando questionamentos sobre os limites das estratégias de vendas das grandes corporações de tecnologia.

Justiça decide contra Apple em caso sobre ausência de carregador em iPhones: entenda a decisão e o que isso significa para a empresa e clientes. (Foto divulgação)

Celular veio sem carregador? : Entenda a Controvérsia

O usuário, após a compra do dispositivo, viu-se obrigado a adquirir o carregador separadamente por R$ 219, uma despesa adicional não prevista.

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ao analisar o caso, entendeu que a ausência do carregador configura uma prática de venda casada, proibida por lei, considerando que o acessório é fundamental para o uso do aparelho.

Na sentença, o desembargador Claudio de Mello Tavares destacou que essa conduta resulta em prejuízo patrimonial ao consumidor, além de desvio produtivo, ambos passíveis de reparação financeira.

Além dos danos morais, o cliente será reembolsado pelo valor gasto com o carregador, com correção pela inflação, e a Apple arcará com as custas processuais e honorários advocatícios.

A era dos celulares sem caregador

Nos últimos anos, a indústria de smartphones passou por uma mudança significativa com várias marcas líderes optando por não incluir carregadores nas caixas de seus modelos mais recentes.

Essa tendência foi iniciada pela Apple com o lançamento do iPhone 12 em 2020, justificando a decisão como uma medida para reduzir o impacto ambiental, argumentando que muitos consumidores já possuem carregadores compatíveis.

Rapidamente, outros gigantes da tecnologia, como Samsung e Xiaomi, seguiram o exemplo, lançando seus dispositivos de bandeira sem carregadores. Essa prática gerou debates acalorados entre os consumidores, com alguns apoiando a iniciativa verde, enquanto outros viam isso como uma tática para reduzir custos e aumentar a venda de acessórios separadamente.

A ausência de carregadores nas caixas dos celulares mais famosos do mercado trouxe à tona questões sobre a conveniência, o custo e o impacto ambiental dessa decisão.

Enquanto as empresas defendem que a medida ajuda a diminuir a produção de resíduos eletrônicos e a emissão de carbono, críticos argumentam que ela força os consumidores a adquirir carregadores separadamente, muitas vezes a preços elevados, levantando suspeitas de que o motivo real por trás da decisão seja aumentar os lucros.

Mudanças na Durabilidade da Bateria do iPhone 15

Paralelamente à controvérsia judicial, a Apple anunciou melhorias significativas na vida útil da bateria dos novos modelos da linha iPhone 15.

Segundo a empresa, os aparelhos agora podem reter até 80% da capacidade original de carga após mil ciclos de recarga, o dobro do desempenho anteriormente estimado.

Esta atualização não só evidencia um avanço na tecnologia de baterias utilizadas pela Apple, mas também reflete o compromisso da marca em otimizar a experiência do usuário, mesmo diante de desafios legais e críticas em relação a suas políticas de produto.

