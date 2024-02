Completou 65 anos ou mais? Pagamento de HOJE (24) pode passar de R$ 1.001,01; quem recebe?

Para os brasileiros que completaram 65 anos ou mais, uma nova oportunidade financeira surge com o pagamento de hoje, potencialmente ultrapassando o valor de R$ 1.001,01.

Esta iniciativa, fundamentada nas políticas de suporte aos idosos, destina-se a assegurar uma melhor qualidade de vida para essa faixa etária, reconhecendo suas contribuições e necessidades específicas.

Pagamento especial para idosos hoje: Informações essenciais sobre quem pode receber mais de R$ 1.001,01 e como aproveitar. (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Pagamento de HOJE para pessoas acima de 65 anos ou mais

O pagamento mencionado refere-se ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), uma assistência social garantida pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) a idosos com 65 anos ou mais e a pessoas com deficiência de qualquer idade que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem tê-la provida por sua família.

Este benefício é fundamental para promover a inclusão social e assegurar um mínimo de dignidade para aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade econômica e social.

O valor do BPC é equivalente a um salário mínimo vigente, destinando-se a auxiliar no sustento e nas despesas básicas do beneficiário, reforçando a rede de proteção social do país.

Para ser elegível ao BPC, o idoso ou pessoa com deficiência deve atender a critérios específicos de renda per capita familiar, além de passar por uma avaliação social e/ou médica realizada pelo INSS. Esse benefício não é uma aposentadoria, portanto, não exige contribuição prévia ao sistema previdenciário, sendo um direito assegurado a quem realmente necessita.

Direitos e Benefícios para Idosos

O Estatuto do Idoso, um marco legal que assegura diversas garantias para essa população, é um testemunho do compromisso da sociedade em proteger e valorizar os idosos.

Dentre os direitos assegurados, estão o acesso facilitado à saúde, transporte gratuito ou com desconto, e oportunidades de lazer, todos desenhados para melhorar significativamente a vida dos idosos no Brasil.

Além disso, com o advento da nova legislação, os aposentados que completam 65 anos ganham a possibilidade de obter isenções fiscais, aumentando assim a sua renda disponível e proporcionando um alívio financeiro bem-vindo.

Confira uma lista com os principais direitos do idosos atualmente:

Prioridade no Atendimento: Direito a atendimento preferencial em serviços públicos e privados, especialmente em saúde, educação e justiça. Assistência à Saúde: Acesso garantido a ações e serviços de saúde para prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo atendimento domiciliar para idosos acamados ou com dificuldade de locomoção. Transporte Gratuito: Idosos com 65 anos ou mais têm direito à gratuidade nos transportes coletivos públicos urbanos e semiurbanos, além de descontos em viagens interestaduais. Benefício de Prestação Continuada (BPC): Assistência financeira de um salário mínimo mensal ao idoso com 65 anos ou mais que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção. Prioridade na Justiça: Os processos judiciais e procedimentos administrativos em que o idoso for parte ou interveniente têm prioridade de tramitação. Educação e Cultura: Incentivo ao acesso à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, com programas e atividades específicos. Defesa contra Violência e Abuso: Proteção contra qualquer forma de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão. Moradia: Direito a moradia digna, no seio da família ou em instituição que garanta convívio familiar e comunitário. Isenção de Tributos: Direitos a isenções e benefícios fiscais, como a isenção do Imposto de Renda sob determinadas condições para aposentados e pensionistas. Desconto em Medicamentos: Acesso a medicamentos gratuitos, especialmente aqueles de uso continuado, bem como a próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.

Isenção do Imposto de Renda para Aposentados

Em particular, a isenção do Imposto de Renda em 2024 para aposentados é uma medida notável que merece atenção. Aposentados que recebem até R$ 1.903,98 mensais já são automaticamente isentos, mas aqueles com 65 anos ou mais têm o limite de isenção elevado para R$ 3.807,96.

Esta “dupla isenção” é uma vantagem significativa, permitindo que muitos aposentados retenham uma maior parcela de sua renda.

É crucial que os idosos e seus familiares estejam bem informados sobre estas disposições e saibam como solicitar essas isenções, garantindo assim que possam aproveitar ao máximo os benefícios disponíveis.

