Como sacar R$ 589,63 do PIS/Pasep pela Caixa HOJE (23/02)

A Caixa Econômica Federal inicia o ano de 2024 trazendo uma excelente novidade para os trabalhadores do setor privado e público do Brasil.

A partir de hoje, 23 de fevereiro, está disponível o saque do benefício PIS/Pasep, com valores que podem chegar até R$ 589,63 para os elegíveis.

Esta liberação representa uma oportunidade significativa para milhões de brasileiros iniciarem o ano com um recurso financeiro adicional, proporcionado pelos Programas de Integração Social (PIS) e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).

Não perca a chance de sacar seu abono salarial PIS/Pasep! Confira como receber R$ 589,63 disponível pela Caixa neste 23 de fevereiro. (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Entenda o benefício

O Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) são iniciativas governamentais brasileiras criadas com o intuito de promover a integração do empregado no desenvolvimento das empresas e do servidor público no crescimento do país, respectivamente.

Funcionando como fundos de participação, ambos os programas visam proporcionar aos trabalhadores do setor privado e público uma participação na receita das empresas e entidades governamentais.

Administrado pela Caixa Econômica Federal para os trabalhadores de empresas privadas e pelo Banco do Brasil para os servidores públicos, o PIS/PASEP atua não apenas como um mecanismo de fomento à economia através do incentivo ao consumo, mas também como uma forma de assegurar direitos e benefícios aos trabalhadores, como o abono salarial e o seguro-desemprego.

O abono salarial, um dos principais benefícios gerados por esses programas, é direcionado aos trabalhadores que preenchem certos requisitos, como ter trabalhado por pelo menos 30 dias no ano-base de apuração com remuneração de até dois salários mínimos, além de estar cadastrado no PIS/PASEP por pelo menos cinco anos.

O valor do abono é proporcional ao número de meses trabalhados durante o ano-base, proporcionando um suporte financeiro adicional aos trabalhadores e servindo como um reconhecimento ao seu papel no desenvolvimento econômico do país. Além do abono salarial, os programas PIS/PASEP também permitem aos participantes o acesso a benefícios como o FGTS e contribuições para o INSS, reforçando o caráter social dessas iniciativas.

Veja mais sobre: Que horas o abono do PIS/Pasep cai na conta?

Como sacar R$ 589,63 do PIS/Pasep: Elegibilidade e Cálculo do Benefício

Para ser elegível ao abono salarial PIS/Pasep em 2024, os trabalhadores devem atender a critérios específicos, como estar cadastrado no programa por, no mínimo, cinco anos e ter trabalhado ao menos 30 dias no ano-base, com remuneração média de até dois salários mínimos.

O valor do abono é calculado com base no número de meses trabalhados no período considerado, sendo R$ 117,67 o valor atribuído por mês de trabalho. Assim, aqueles que estiveram empregados durante todo o ano-base podem esperar receber o valor total de R$ 589,63.

Procedimentos para o Saque

Os beneficiários do PIS, administrado pela Caixa, e do PASEP, pelo Banco do Brasil, podem realizar o saque do abono em agências bancárias, lotéricas, e nos correspondentes Caixa Aqui, utilizando o Cartão Cidadão e um documento de identidade.

A Caixa disponibilizou essa facilidade para garantir que os trabalhadores possam acessar seus benefícios de maneira simples e conveniente, reforçando o compromisso do banco em contribuir para o bem-estar financeiro dos brasileiros.

Leia também: Urgente! Como golpistas podem estar usando sua conta do Nubank? Veja os sintomas