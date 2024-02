Nova função para proteger o WhatsApp no trabalho

Em um movimento para aumentar a segurança e privacidade dos usuários que dependem do WhatsApp para comunicações de trabalho, uma nova função está sendo desenvolvida para a versão web do aplicativo.

Descubra a nova camada de segurança do WhatsApp para usuários corporativos: restrição de conversas por senha na versão web. Entenda como funciona! Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Nova função para proteger o WhatsApp

Segundo informações do WABetaInfo, uma fonte confiável quando o assunto é novidades do WhatsApp, a plataforma está testando a inclusão de uma camada extra de proteção para conversas, que permitirá aos usuários restringir o acesso a chats específicos por meio de uma senha.

Esse recurso promete ser um grande avanço para aqueles que utilizam o aplicativo em computadores compartilhados, garantindo que informações sensíveis permaneçam confidenciais e acessíveis apenas para quem detém a senha.

Como Funcionará a Restrição por Senha

A dinâmica para ativar a proteção adicional é direta: os usuários poderão selecionar as conversas que desejam restringir diretamente pelo celular, marcando-as para serem incluídas em uma aba restrita na versão web.

Para acessar esses chats protegidos, será solicitado um código, que é definido pelo próprio usuário, oferecendo assim um nível de segurança personalizado e robusto. Imagens divulgadas mostram que o pedido de inserção da senha será feito logo na tentativa de abertura da conversa, impedindo visualizações indesejadas.

Essa inovação é especialmente valiosa em ambientes de trabalho onde o uso de computadores compartilhados é comum, elevando a proteção de dados a um novo patamar.

A implementação dessa função pelo WhatsApp reflete a crescente necessidade de ferramentas de comunicação que ofereçam não apenas facilidade e eficiência, mas também segurança reforçada em ambientes profissionais.

Com a expectativa de que a novidade seja disponibilizada inicialmente para usuários da versão beta web, a comunidade aguarda ansiosamente por atualizações oficiais quanto à data de lançamento.

Este passo adiante na segurança de conversas via WhatsApp web demonstra o compromisso contínuo da empresa em adaptar-se às necessidades de seus usuários, mantendo as comunicações não apenas fluidas e acessíveis, mas também seguras e privadas.

Demais medidas de proteção do WhatsApp

Além da inovadora função de proteção por senha para conversas selecionadas na versão web, o WhatsApp tem implementado uma série de outras medidas de proteção para assegurar a privacidade e a segurança de seus usuários em todas as plataformas.

Uma dessas medidas é a autenticação em dois fatores, que adiciona uma camada extra de segurança ao processo de verificação, exigindo um código de acesso enviado por SMS ou um aplicativo de autenticação, além da tradicional senha.

Outro recurso significativo é a criptografia de ponta a ponta em todas as conversas, garantindo que somente as pessoas na conversa possam ler as mensagens enviadas, e impedindo até mesmo que o próprio WhatsApp tenha acesso ao conteúdo das mensagens.

Adicionalmente, o WhatsApp tem trabalhado constantemente na melhoria das configurações de privacidade, permitindo que os usuários controlem quem pode ver seu último visto, foto de perfil, informações e status, além de oferecer a opção de bloquear e denunciar usuários indesejados.

Essas configurações fornecem aos usuários maior controle sobre suas informações pessoais e sua exposição dentro do aplicativo.

Com a introdução dessas e de outras medidas de segurança, o WhatsApp reafirma seu compromisso em oferecer um ambiente de comunicação seguro e confiável, onde os usuários podem se conectar e compartilhar informações sem preocupações com a privacidade ou a segurança de seus dados.

