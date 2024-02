No cenário do colecionismo numismático, itens outrora cotidianos, como as notas e moedas de 1 real, transformaram-se em cobiçados objetos de desejo para colecionadores e investidores. Essa mudança destaca o valor histórico e financeiro que essas peças adquiriram ao longo do tempo.

BOMBA inesperada gera PIX de até R$ 3.499 para quem tem o 1 real do beija-flor | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Estes brasileiros podem ter uma fortuna em seus bolsos

Introduzidas em 1994 com o Plano Real, as cédulas de 1 real marcaram um momento crucial na economia brasileira. Sua substituição por moedas em 2005 elevou seu status para raridades, valorizadas por características como série, cor, assinatura e conservação.

Algumas cédulas destacam-se por apresentar erros de impressão ou por manterem uma conservação excepcional, atingindo valores surpreendentes no mercado numismático.

Notas antigas e moedas comemorativas de 1 real podem alcançar preços exorbitantes, com peças específicas chegando a valores de até R$ 20.000,00, evidenciando seu potencial como investimento.

Algumas moedas são tão raras quanto ‘ouro’

Além das cédulas, moedas de 1 real, especialmente as comemorativas ou de tiragens limitadas, tornaram-se altamente valiosas. Destacam-se exemplares em homenagem à Declaração Universal dos Direitos Humanos e ao centenário de Juscelino Kubitschek, cada uma com seu valor único no mercado de colecionadores.

A conservação adequada é fundamental para manter o valor numismático das cédulas e moedas. Proteção contra umidade, exposição solar e manipulação são práticas recomendadas, juntamente com o armazenamento em materiais específicos para numismática.

Ao vender itens raros, é crucial conhecer o valor de mercado atual e tomar precauções durante o transporte, selecionando compradores de confiança para garantir transações seguras.

As notas e moedas de 1 real evidenciam como itens do dia a dia podem adquirir grande valor histórico e financeiro, tornando-se peças cobiçadas no mundo do colecionismo numismático. A jornada dessas peças, da funcionalidade cotidiana à raridade colecionável, reflete a fascinante dinâmica do mercado numismático e a importância de preservar a história monetária do Brasil.

Como encontrar estes itens com facilidade?

Para encontrar itens numismáticos, como notas e moedas de 1 real valiosas, com facilidade, comece explorando feiras e eventos de numismática, locais onde colecionadores e vendedores se reúnem para negociar.

Participar de grupos e fóruns online dedicados ao colecionismo numismático também é uma excelente estratégia, pois permite acessar uma comunidade ampla e diversificada, disposta a compartilhar informações e itens para venda ou troca. Além disso, plataformas de venda online, como sites de leilões e marketplaces especializados, oferecem uma vasta seleção de peças raras e comemorativas.

É importante verificar a credibilidade dos vendedores e a autenticidade dos itens antes de realizar qualquer transação. Por fim, visitar lojas especializadas em numismática pode proporcionar acesso a uma variedade de peças valiosas, além de oferecer a oportunidade de obter orientações de especialistas no assunto.

