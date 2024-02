Dá para descansar! Feriado está chegando e muitos nem sabem

Já está sentindo a nostalgia da folia de Carnaval e se perguntando quando poderá ter um novo momento de pausa? Apesar de 2024 parecer um ano desafiador para os amantes de feriados prolongados, com a maioria das datas comemorativas caindo no final de semana, ainda há luz no fim do túnel.

Se você é daqueles que já está com o calendário em mãos, planejando os próximos descansos, este guia é para você. Descubra como otimizar seu tempo de lazer, aproveitando ao máximo as folgas prolongadas e os pontos facultativos que o ano reserva.

Confira como aproveitar os feriados e pontos facultativos de 2024 para descansar e recarregar as energias, mesmo com um calendário desafiador. (Foto divulgação)

A Estratégia dos Feriados: Quando Descansaremos em 2024?

O calendário de 2024, influenciado pelo ano bissexto, jogou um verdadeiro jogo de xadrez com nossas expectativas de feriados prolongados.

A boa notícia é que ainda há oportunidades para quem sabe planejar. A Paixão de Cristo, em 29 de março, uma sexta-feira, promete ser o primeiro respiro do ano para um descanso merecido. Mais adiante, o Dia da Proclamação da República, em 15 de novembro, também cai em uma sexta-feira, garantindo mais um fim de semana estendido para relaxar.

Confira a lista completa de feriados:

1º de Janeiro (Quarta-feira) – Confraternização Universal 29 de Março (Sexta-feira) – Paixão de Cristo 21 de Abril (Domingo) – Tiradentes 1º de Maio (Quarta-feira) – Dia Mundial do Trabalho 7 de Setembro (Sábado) – Independência do Brasil 12 de Outubro (Sábado) – Nossa Senhora Aparecida 2 de Novembro (Sábado) – Finados 15 de Novembro (Sexta-feira) – Proclamação da República 20 de Novembro (Quarta-feira) – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra 25 de Dezembro (Quarta-feira) – Natal

Pontos Facultativos: Um Oásis no Deserto

Para os moradores de São Paulo e outras regiões que observam o Corpus Christi como ponto facultativo, 30 de maio, uma quinta-feira, pode ser a chance perfeita para um breve hiato.

Além disso, o calendário de pontos facultativos de 2024 traz alento com possibilidades adicionais de folga, como a Quarta-Feira de Cinzas, até as 14 horas, oferecendo um momento de pausa mesmo para quem trabalha no setor privado, onde a negociação é necessária.

Confira a lista completa de pontos facultativos:

12 de Fevereiro (Segunda-feira) – Carnaval 13 de Fevereiro (Terça-feira) – Carnaval 14 de Fevereiro (Quarta-feira) – Cinzas (ponto facultativo até as 14h) 30 de Maio (Quinta-feira) – Corpus Christi 31 de Maio (Sexta-feira) – Ponto facultativo (após Corpus Christi, em algumas regiões) 28 de Outubro (Segunda-feira) – Dia do Servidor Público 24 de Dezembro (Terça-feira) – Véspera de Natal (ponto facultativo após as 14h) 31 de Dezembro (Terça-feira) – Véspera de Ano Novo (ponto facultativo após as 14h)

Dicas para Aproveitar ao Máximo os Feriados de 2024

Com um pouco de criatividade e planejamento, é possível transformar até mesmo os feriados que caem no final de semana em oportunidades de descanso.

Considerar tirar folgas estratégicas ou negociar dias de descanso em torno dos pontos facultativos pode ser o segredo para estender seu lazer. Ficar de olho nas possibilidades de emendar feriados e pontos facultativos é essencial para quem busca maximizar o tempo de relaxamento.

