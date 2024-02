À medida que entramos em uma semana repleta de promessas e potenciais transformadores, três signos do zodíaco emergem como beneficiários de um alinhamento astral particularmente favorável. Este período, que se estende de 19 a 25 de fevereiro, promete ser um marco de cura profunda, conexões apaixonadas e aquisição de conhecimento prático.

Até dia 25, sonhos irão de REALIZAR na vida destes signos | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Estes signos terão seus sonhos realizados até o dia 25

O cenário é montado pela transição do Sol para Peixes, destacando finais significativos e novos inícios, enquanto Vênus e Marte alimentam as chamas do desejo e uma poderosa Lua cheia em Virgem oferece clareza e direção. Áries, Aquário e Peixes estão na vanguarda para colher os frutos dessa sinfonia celestial.

Peixes encontra-se sob os holofotes desta configuração astral, marcando o início de um ciclo de autodescoberta e transformação. Com o Sol iluminando este signo, os piscianos são encorajados a celebrar o seu aniversário abraçando o crescimento e a expansão.

Este é um tempo para ser o protagonista de sua própria vida, iniciando novas aventuras e lançando as bases para futuros empreendimentos. O dia 19 de fevereiro é particularmente auspicioso para Peixes, trazendo promessas de prosperidade financeira e avanços espirituais.

Áries, por outro lado, é convidado a reconhecer as bênçãos da vida e a se abrir para encontros fortuitos. O semi-sextil entre o Sol e Plutão incita uma maior conexão comunitária, encorajando a socialização e o estabelecimento de laços significativos.

Fique atento a esta grande surpresa

Este é um período para confiar na sincronicidade e permitir que o destino desempenhe seu papel, pavimentando o caminho para aventuras e relacionamentos enriquecedores.

Para Aquário, a ênfase recai sobre finanças e autoexpressão à medida que o Sol transita para Peixes. Este é um momento oportuno para explorar novas oportunidades de crescimento empresarial ou para reivindicar o reconhecimento merecido no trabalho.

Os aquarianos são incentivados a sair da zona de conforto e a exibir seus talentos únicos, pois até as menores mudanças podem resultar em um crescimento pessoal significativo e revelações valiosas.

À medida que esses três signos do zodíaco navegam pela semana de 19 a 25 de fevereiro, o alinhamento planetário oferece uma janela de oportunidades para cura, conexões apaixonadas e crescimento pessoal.

Seja através de celebrações de aniversário, encontros fortuitos ou o reconhecimento de talentos únicos, Áries, Aquário e Peixes estão posicionados para aproveitar ao máximo esta configuração celeste.

