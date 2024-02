O auxílio-creche é um benefício fundamental previsto na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) destinado a apoiar os pais trabalhadores com filhos pequenos. Este benefício não só facilita a conciliação entre a vida profissional e familiar mas também contribui significativamente para o bem-estar das crianças.

Benefício para PAGAR A CRECHE do filho ou filha; quem tem direito | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Brasileiros podem receber o Auxílio Creche

De acordo com o artigo 389 da CLT, empresas com mais de 30 funcionárias acima de 16 anos devem fornecer auxílio-creche. As organizações podem optar por:

Estabelecer creches nas dependências da empresa;

Firmar parcerias com escolas públicas ou privadas próximas ao local de trabalho;

Depositar o valor correspondente ao benefício diretamente na conta dos funcionários.

Oferecer o auxílio-creche é crucial por várias razões. Além de promover a permanência das mulheres no mercado de trabalho, especialmente das mães solo, esse benefício estimula o desenvolvimento e a socialização infantil desde cedo.

Para os empregadores, políticas de bem-estar como esta aumentam o engajamento e a produtividade dos funcionários, reduzindo a rotatividade e fortalecendo a imagem da empresa no mercado.

Quem está elegível ao benefício?

A solicitação do auxílio-creche deve ser feita ao departamento de Recursos Humanos da empresa. A legislação brasileira oferece certa flexibilidade quanto às regras específicas deste benefício, permitindo que as empresas e sindicatos negociem os termos de sua concessão. Importante destacar que o valor recebido pelo auxílio não pode ser descontado do salário do funcionário.

O valor mínimo do auxílio-creche é de 5% do salário bruto da mãe, podendo as empresas oferecer um percentual maior como parte de um pacote de benefícios mais atrativo. A CLT garante o benefício às mães empregadas, mas muitas empresas estendem o mesmo direito aos pais, promovendo a igualdade de gênero no cuidado com os filhos.

Estes são os direitos dos beneficiários

Todos os funcionários contratados sob o regime CLT têm direito ao auxílio-creche, embora a lei especifique apenas as mães como beneficiárias obrigatórias. As empresas têm liberdade para definir suas políticas de elegibilidade, incluindo a possibilidade de oferecer o benefício aos pais. O auxílio é concedido até que a criança atinja a idade de 6 anos, conforme ampliado pelo programa federal Emprega + Mulheres.

Se uma empresa se recusar a pagar o auxílio-creche sem justificativa válida, os funcionários podem buscar orientação legal ou denunciar ao Ministério do Trabalho. É crucial que os direitos trabalhistas sejam respeitados, garantindo o suporte necessário às famílias trabalhadoras.

A importância deste benefício

O auxílio-creche representa mais do que um benefício financeiro; é um suporte essencial que reflete o compromisso da sociedade e das empresas com o desenvolvimento infantil e a igualdade de gênero no ambiente de trabalho.

Além de aliviar a carga financeira dos pais, contribui para a criação de um ambiente de trabalho mais inclusivo e produtivo. As empresas que reconhecem e implementam efetivamente esse benefício destacam-se como líderes em práticas de bem-estar e responsabilidade social.

