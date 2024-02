Aviso: NOVO 13º do INSS alterado em 2024 para NIS de 0 a 9

Em uma mudança significativa anunciada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o cronograma de pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas vê uma alteração notável em 2024.

Após anos de antecipações bem-vindas, especialmente durante o período desafiador da pandemia, a nova estrutura de pagamentos ajusta-se aos meses de agosto e novembro, seguindo o número do NIS de 0 a 9. Essa modificação traz uma nova dinâmica ao fluxo financeiro dos beneficiários, que precisarão se adaptar a este novo calendário de recebimentos.

Descubra o que o novo cronograma de pagamento do 13º salário do INSS em 2024 significa para você: datas, dicas de adaptação e planejamento.

NOVO 13º do INSS alterado em 2024

A decisão de reajustar o cronograma de pagamento do 13º salário é uma resposta a diversas variáveis econômicas e sociais, visando a estabilidade do sistema previdenciário.

Enquanto a antecipação do 13º nos anos anteriores serviu como um estímulo econômico e um alívio imediato para muitos, a realocação dos pagamentos busca agora uma distribuição mais equilibrada ao longo do ano.

Para os beneficiários, isso significa planejar com antecedência para acomodar as despesas habituais e extraordinárias nos meses determinados, mantendo a saúde financeira sem comprometer a qualidade de vida.

O Que Esperar do Novo Calendário

O novo calendário do 13º salário estabelece que a primeira parcela será paga entre 26 de agosto e 06 de setembro, dependendo do final do NIS para beneficiários até um salário mínimo, e entre 02 e 06 de setembro para quem recebe acima desse valor.

Já a segunda parcela segue um cronograma semelhante em novembro, prometendo um alívio financeiro justo antes das despesas de final de ano.

Esse espaçamento entre as parcelas permite um planejamento financeiro mais estratégico por parte dos beneficiários, que agora terão mais controle sobre o gerenciamento de suas rendas adicionais.

Confira abaixo o detalhamento do calendário de pagamento do 13º salário do INSS para o ano de 2024, organizado por benefícios até um salário mínimo e acima de um salário mínimo, de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS).

Primeira Parcela – Até um Salário Mínimo

NIS terminado em 1: 26 de agosto

26 de agosto NIS terminado em 2: 27 de agosto

27 de agosto NIS terminado em 3: 28 de agosto

28 de agosto NIS terminado em 4: 29 de agosto

29 de agosto NIS terminado em 5: 30 de agosto

30 de agosto NIS terminado em 6: 02 de setembro

02 de setembro NIS terminado em 7: 03 de setembro

03 de setembro NIS terminado em 8: 04 de setembro

04 de setembro NIS terminado em 9: 05 de setembro

05 de setembro NIS terminado em 0: 06 de setembro

Primeira Parcela – Acima de um Salário Mínimo

NIS terminados em 1 e 6: 02 de setembro

02 de setembro NIS terminados em 2 e 7: 03 de setembro

03 de setembro NIS terminados em 3 e 8: 04 de setembro

04 de setembro NIS terminados em 4 e 9: 05 de setembro

05 de setembro NIS terminados em 5 e 0: 06 de setembro

Segunda Parcela – Até um Salário Mínimo

NIS terminado em 1: 25 de novembro

25 de novembro NIS terminado em 2: 26 de novembro

26 de novembro NIS terminado em 3: 27 de novembro

27 de novembro NIS terminado em 4: 28 de novembro

28 de novembro NIS terminado em 5: 29 de novembro

29 de novembro NIS terminado em 6: 02 de dezembro

02 de dezembro NIS terminado em 7: 03 de dezembro

03 de dezembro NIS terminado em 8: 04 de dezembro

04 de dezembro NIS terminado em 9: 05 de dezembro

05 de dezembro NIS terminado em 0: 06 de dezembro

Segunda Parcela – Acima de um Salário Mínimo

NIS terminados em 1 e 6: 02 de dezembro

02 de dezembro NIS terminados em 2 e 7: 03 de dezembro

03 de dezembro NIS terminados em 3 e 8: 04 de dezembro

04 de dezembro NIS terminados em 4 e 9: 05 de dezembro

05 de dezembro NIS terminados em 5 e 0: 06 de dezembro

Adaptação e Planejamento são Chaves

Para os aposentados e pensionistas, a adaptação ao novo calendário de pagamentos do 13º salário requer atenção e planejamento. É crucial revisitar os orçamentos pessoais e familiares, antecipando as necessidades financeiras que coincidirão com os novos períodos de pagamento.

Ajustes no planejamento financeiro pessoal podem ser necessários para garantir que as necessidades de curto prazo sejam atendidas sem comprometer os objetivos de longo prazo.

