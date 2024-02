COMUNICADO: governo revela detalhe supresa na FILA do INSS

O governo brasileiro está prestes a implementar uma mudança radical nas operações do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com o objetivo de tornar as perícias médicas completamente digitais até junho deste ano.

Perícias do INSS entram na era digital: O Atestmed promete acabar com longas filas até junho deste ano.

Governo revela detalhe surpresa na FILA do INSS

Em uma revelação surpreendente feita pelo ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, foi anunciado que o Atestmed, uma plataforma que permite o envio eletrônico de atestados e laudos médicos, substituirá as perícias presenciais.

Esta inovação promete facilitar significativamente o processo para os beneficiários que buscam benefícios por incapacidade, como o auxílio-doença e o Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas), marcando o início de uma nova era de eficiência e acessibilidade no atendimento ao cidadão.

Entenda a necessidade das perícias

As perícias médicas são um componente crucial no processo de concessão de benefícios pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), servindo como uma avaliação essencial para determinar a elegibilidade dos segurados a benefícios por incapacidade, como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez.

Essas avaliações garantem que apenas aqueles que realmente enfrentam limitações de saúde que os impedem de trabalhar possam receber o suporte financeiro necessário.

Ao exigir uma perícia médica detalhada, o INSS assegura a integridade e a justiça do sistema de seguridade social, prevenindo fraudes e abusos e garantindo que os recursos sejam direcionados aos que mais precisam.

A modernização desse processo, com a introdução de métodos digitais, visa tornar as perícias mais acessíveis e eficientes, melhorando significativamente a experiência dos beneficiários na obtenção do suporte a que têm direito.

Digitalização das Perícias: Um Passo Rumo à Eficiência

A transição para as perícias totalmente digitais visa não apenas modernizar o sistema, mas também reduzir drasticamente as filas de espera, um problema crônico que afeta milhares de brasileiros.

Atualmente, o Atestmed já atende a metade das demandas de perícia, mas a meta é alcançar 100% de cobertura até o final do prazo estabelecido.

Ao eliminar a necessidade de marcações presenciais, o governo espera diminuir o tempo médio de espera de 46 dias, registrado em janeiro de 2023, para até 30 dias até dezembro de 2024.

Este esforço para agilizar os procedimentos reflete um compromisso com a melhoria contínua dos serviços prestados à população, garantindo que os segurados recebam o suporte necessário de forma mais rápida e eficiente.

A Introdução da Telemedicina no INSS

Além do uso do Atestmed, o governo planeja incorporar a telemedicina como uma ferramenta adicional para combater os longos tempos de espera.

A lei sancionada pelo presidente Lula no final de 2023 permite o atendimento à distância em localidades carentes de médicos peritos ou onde a fila de espera se mostra extensa.

Contudo, os segurados ainda precisarão visitar uma agência do INSS para realizar a teleconsulta em uma cabine equipada com acesso à internet. A fase de testes desse modelo inovador começará em março deste ano em municípios do interior, visando aperfeiçoar o processo antes de sua implementação em larga escala.

Com essas medidas, o governo espera não apenas eliminar a fila de espera do INSS, mas também estabelecer um novo padrão de eficácia e conveniência nos serviços públicos.

