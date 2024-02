Mais de 5 milhões de família começaram a receber PIX; seu CPF está na lista?

Você sabia que mais de 5 milhões de famílias brasileiras começaram a receber um PIX extra este mês? Isso mesmo!

Com o início dos pagamentos do Auxílio Gás de fevereiro, uma onda de alívio financeiro chega para auxiliar no orçamento doméstico de milhões. Se você está se perguntando “Meu CPF está na lista?”, continue lendo para descobrir como esse benefício pode impactar a sua vida.

Auxílio Gás de fevereiro: Mais de 5 milhões de famílias beneficiadas!

Mais de 5 milhões de família começaram a receber PIX

O Auxílio Gás é um programa do governo Federal destinado a apoiar as famílias brasileiras na compra do botijão de gás de 13 kg.

Essencial para o preparo das refeições, este auxílio busca minimizar o peso das despesas domésticas no orçamento das famílias com renda de até meio salário mínimo por pessoa.

Mas atenção: não é só estar inscrito no Bolsa Família que garante o recebimento deste benefício. A seleção das famílias beneficiadas é feita de forma independente, levando em consideração o cadastro no CadÚnico.

Calendário de Pagamento: Quando Você Vai Receber?

O pagamento do Auxílio Gás segue um calendário específico, alinhado ao do Bolsa Família, e é determinado pelo último dígito do Número de Identificação Social (NIS).

Os pagamentos de fevereiro começaram no dia 16 e se estendem até o dia 29, seguindo a ordem numérica do NIS. Confira as datas específicas para cada final de NIS e prepare-se para verificar a entrada do benefício em sua conta.

NIS com final 1: 16 de fevereiro

16 de fevereiro NIS com final 2: 19 de fevereiro

19 de fevereiro NIS com final 3: 20 de fevereiro

20 de fevereiro NIS com final 4: 21 de fevereiro

21 de fevereiro NIS com final 5: 22 de fevereiro

22 de fevereiro NIS com final 6: 23 de fevereiro

23 de fevereiro NIS com final 7: 26 de fevereiro

26 de fevereiro NIS com final 8: 27 de fevereiro

27 de fevereiro NIS com final 9: 28 de fevereiro

28 de fevereiro NIS com final 0: 29 de fevereiro

Para saber se sua família é uma das beneficiadas pelo Auxílio Gás este mês, você pode utilizar o aplicativo do Bolsa Família, o app Caixa Tem, ligar para a central de atendimento da Caixa (número 111) ou para a central do Ministério do Desenvolvimento Social (número 121). Essas ferramentas permitem uma consulta rápida e segura sobre a elegibilidade ao benefício, assim como outras informações importantes.

Próximos Passos: O Que Fazer Se Você For Elegível?

Se você descobrir que sua família tem direito ao Auxílio Gás, é importante ficar atento ao calendário de repasses e garantir que suas informações cadastrais estejam atualizadas no CadÚnico.

Essa é uma ótima oportunidade para aliviar um pouco as despesas domésticas e garantir que sua família tenha acesso a uma necessidade básica: o preparo de alimentos.

Não perca essa chance de receber um apoio extra! Verifique hoje mesmo se seu CPF está na lista e aproveite mais essa ajuda do governo para as famílias brasileiras.

