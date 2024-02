O Governo Federal está prestes a introduzir o FGTS Futuro, uma iniciativa que promete renovar as esperanças de muitos brasileiros que almejam a aquisição da casa própria. Essa nova modalidade visa dar aos trabalhadores a chance de utilizar parte dos fundos do FGTS, depositados por empregadores, como um complemento de renda no processo de financiamento habitacional.

FGTS que ainda não caiu na conta pode ser usado na compra da CASA PRÓPRIA; entenda | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como funciona o FGTS Futuro?

O FGTS Futuro possibilitará o uso de uma parcela dos valores depositados no FGTS pelo empregador para aumentar a renda disponível para a compra de imóveis. Essa medida permitirá aos trabalhadores optarem por imóveis de maior valor, contando com a facilidade de prestações mais acessíveis.

Já que a diferença no valor das prestações será suprida pela Caixa Econômica Federal.

Veja mais sobre: Jovem com dívidas? Serasa lança programa que pode ajudar

Beneficiários do Programa

A princípio, o FGTS Futuro focará nos participantes do programa Minha Casa, Minha Vida, especialmente aqueles enquadrados na faixa 1, com renda mensal de até R$ 2.640. Há planos de expandir o alcance do programa para outros beneficiários do Minha Casa, Minha Vida, mantendo o limite de renda preestabelecido.

Vantagens do FGTS Futuro

Aumento da Capacidade de Pagamento : Com o FGTS Futuro, os futuros proprietários terão maior flexibilidade financeira para assumir financiamentos habitacionais.

: Com o FGTS Futuro, os futuros proprietários terão maior flexibilidade financeira para assumir financiamentos habitacionais. Acesso a Imóveis de Maior Valor : A possibilidade de comprar um imóvel mais caro sem elevar o montante da prestação mensal.

: A possibilidade de comprar um imóvel mais caro sem elevar o montante da prestação mensal. Uso dos Recursos do Empregador : Os recursos do FGTS depositados pelo empregador poderão ser utilizados em conjunto com o financiamento do imóvel, ampliando as opções de compra.

: Os recursos do FGTS depositados pelo empregador poderão ser utilizados em conjunto com o financiamento do imóvel, ampliando as opções de compra. Facilidades para Famílias: O programa é uma alternativa para famílias que encontram barreiras no acesso a empréstimos habitacionais, devido às exigências de comprometimento de renda.

O FGTS Futuro se apresenta como uma solução inovadora para impulsionar o sonho da casa própria no Brasil, oferecendo um caminho viável e vantajoso para a aquisição de moradia, especialmente para as famílias de menor renda.

Veja mais sobre: Lula dará chance de ouro para MEI quitar as dívidas

É possível fazer consignado do FGTS?

Sim, é possível fazer um empréstimo consignado utilizando o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) como garantia, uma opção introduzida para proporcionar aos trabalhadores uma alternativa de crédito com juros mais baixos em comparação a outras modalidades de empréstimo disponíveis no mercado.

Essa modalidade de crédito consignado permite que parte do saldo disponível no FGTS e parte da multa rescisória, em caso de demissão sem justa causa, sejam utilizados como garantia para o empréstimo.

A Lei 13.313, de julho de 2016, autorizou essa modalidade de empréstimo consignado, estabelecendo que até 35% do valor do salário do trabalhador, mais 10% do saldo do FGTS e 40% da multa rescisória, possam ser comprometidos com o pagamento das parcelas do empréstimo. Essa medida visa auxiliar os trabalhadores a acessarem crédito com custos menores, utilizando para isso recursos que já possuem acumulados no FGTS.

Para solicitar o empréstimo consignado com garantia do FGTS, o trabalhador deve procurar uma instituição financeira que ofereça essa linha de crédito e que tenha convênio ativo com a Caixa Econômica Federal, que é o agente operador do FGTS.

É importante que o trabalhador esteja atento às condições do empréstimo, como taxas de juros, prazo para pagamento e o montante que pode ser liberado, para assegurar que a operação será vantajosa.

Veja mais sobre: Imposto de Renda para MEI: quem tem que declarar em 2024?