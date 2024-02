PRESENTÃO da VIVO para quem precisa de grana rápido: R$ 50 mil na liberação

Em um movimento ousado e surpreendente, a Vivo abre um leque de possibilidades para seus clientes através do Vivo Money, uma linha de crédito pessoal que promete agitar o mercado. Imagine ter a chance de obter até R$ 50 mil para realizar seus sonhos, investir em um projeto pessoal ou mesmo para ajudar a organizar suas finanças. Com a Vivo, isso agora é possível!

Vivo Money oferece a chance de empréstimos de até R$ 50 mil para clientes Vivo. Saiba mais sobre como você pode se beneficiar dessa oportunidade incrível! (Foto divulgação)

PRESENTÃO da VIVO para quem precisa de grana rápido

Para os clientes da operadora, a proposta é tentadora: valores de empréstimo que começam em R$ 500, com a possibilidade de devolução em até 3 anos ou 36 prestações.

Mas o que realmente chama a atenção são as condições de pagamento, especialmente a ausência de juros compostos e uma taxa de juros a partir de 1,79% ao mês – um valor significativamente mais baixo quando comparado a outras opções de empréstimo disponíveis no mercado.

Taxas e Condições Personalizadas

A quantia disponível para empréstimo, o número de parcelas e a taxa de juros são determinados com base no perfil do cliente, seu relacionamento com a Vivo e seu histórico de crédito.

Isso significa que cada cliente recebe uma oferta ajustada às suas necessidades e capacidade de pagamento, garantindo que o empréstimo não se torne uma carga financeira.

Outra grande vantagem do Vivo Money é o processo de contratação completamente online, facilitando o acesso ao crédito. Sem filas ou burocracias, os clientes podem simular e contratar o empréstimo diretamente do conforto de suas casas, com a segurança e a facilidade que só a Vivo pode oferecer.

Após a aprovação, o valor solicitado é depositado diretamente na conta do cliente em até 2 dias úteis, e as opções de pagamento são flexíveis, incluindo boleto bancário ou débito automático. Além disso, o primeiro pagamento é feito apenas no mês seguinte à contratação, proporcionando um alívio imediato para as finanças do cliente.

Como Simular e Contratar

Os clientes do Vivo Móvel interessados no empréstimo podem facilmente simular a oferta através do site da Vivo Money. O processo inclui a realização de uma selfie e o envio de uma foto do documento de identificação (RG ou CNH) para dar continuidade à contratação.

Além disso, é possível escolher a data de vencimento da parcela, com opções flexíveis que se adaptam às necessidades de cada cliente.

Com Vivo Money, a operadora não apenas fortalece seu relacionamento com os clientes, mas também oferece uma solução financeira acessível e vantajosa.

Se você é cliente Vivo e está em busca de um empréstimo pessoal com condições favoráveis, essa pode ser a oportunidade que você estava esperando.

Não perca essa chance única de transformar seus planos em realidade com a segurança e a confiabilidade que só a Vivo pode oferecer. Visite o site do Vivo Money hoje mesmo e descubra como é fácil dar o próximo grande passo em sua vida financeira!

