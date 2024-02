AVISO: 2 PIX do Bolsa Família em fevereiro; recebem CPFs de final 0 a 9 total de R$ 800,00

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) anunciou importantes novidades para os beneficiários do Bolsa Família em 2024. Uma das atualizações mais significativas é o pagamento adicional de R$800,00, disponibilizado a partir desta semana de fevereiro.

Adicionais são divulgados; entenda sobre os benefícios

Além do valor regular, o programa incorporou dois benefícios adicionais destinados a incrementar o suporte às famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade:

Benefício Primeira Infância (BPI) : Focado em famílias com crianças até 6 anos, propõe um auxílio de R$150,00 por criança.

: Focado em famílias com crianças até 6 anos, propõe um auxílio de R$150,00 por criança. Benefício Variável Familiar (BVF): Voltado para famílias com crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, gestantes e nutrizes, oferecendo R$50,00 por beneficiário.

Este benefício busca atender às necessidades de famílias com crianças na primeira infância, permitindo a acumulação de R$150,00 por criança, até o limite de R$750,00 quando somado à parcela regular.

Direcionado a um público mais amplo, o BVF permite que cada criança, adolescente, gestante ou nutriz na família contribua com R$50,00 para o montante total, podendo alcançar até R$800,00, dependendo da quantidade de beneficiários elegíveis na família.

Estes são os novos valores do Bolsa Família

Vários cenários podem levar ao valor máximo de R$800,00, considerando a combinação entre a parcela regular e os benefícios adicionais. Importante ressaltar que o valor mínimo garantido pelo programa é de R$600,00.

O Bolsa Família seguirá um calendário específico de pagamentos em 2024, estendendo-se de 18 de janeiro a 23 de dezembro, beneficiando mais de 21 milhões de famílias com um investimento total de R$14,25 bilhões. A distribuição dos pagamentos é organizada conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS).

Para facilitar o acesso aos benefícios, os titulares do Bolsa Família podem realizar saques diretamente pelo aplicativo Caixa Tem, seguindo um processo simples para gerar um código de saque válido por uma hora.

As atualizações no programa Bolsa Família em 2024 representam um avanço significativo no apoio às famílias em situação de vulnerabilidade no Brasil. Com a inclusão de novos benefícios e o pagamento adicional de R$800,00, o programa amplia seu alcance e eficácia, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico das comunidades atendidas.

É essencial que os beneficiários se mantenham informados sobre as mudanças e o calendário de pagamentos para planejar adequadamente suas finanças ao longo do ano.

Segredo revelado para não ser bloqueado do Bolsa Família

Para evitar o bloqueio do Bolsa Família, um programa crucial de transferência de renda destinado a famílias em situação de vulnerabilidade social no Brasil, é fundamental que os beneficiários cumpram com uma série de requisitos e procedimentos estabelecidos pelo governo. Aqui estão algumas diretrizes essenciais para garantir que o benefício continue sendo recebido sem interrupções:

A atualização cadastral é um dos aspectos mais importantes para evitar o bloqueio do Bolsa Família. As famílias beneficiárias devem atualizar suas informações pessoais e de renda no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) pelo menos a cada dois anos ou sempre que ocorrer alguma mudança significativa, como alteração de endereço, composição familiar, renda, entre outros.

O programa exige o cumprimento de condicionalidades na área de saúde, especialmente para famílias com gestantes, mulheres em idade fértil (14 a 44 anos) e crianças menores de 7 anos.

Isso inclui o acompanhamento pré-natal para gestantes, a vacinação infantil em dia e o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças. Certifique-se de realizar essas ações e manter o acompanhamento de saúde em dia.

Para famílias com crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos, é obrigatória a matrícula e a frequência escolar mínima de 85% para alunos até o ensino fundamental e de 75% para alunos no ensino médio. Manter as crianças e adolescentes na escola e garantir sua frequência ajuda a evitar o bloqueio do benefício.

O Ministério da Cidadania realiza periodicamente processos de revisão cadastral e averiguação cadastral para verificar a precisão das informações fornecidas pelas famílias. Se sua família for convocada para algum desses processos, responda prontamente, fornecendo toda a documentação e informações solicitadas dentro do prazo estabelecido.

