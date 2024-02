2 notícias matadoras do INSS HOJE: uma sobre preço e outra sobre AUMENTO de limite; confira

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) tem duas notícias importantes para aposentados e pensionistas que prometem mudar o cenário financeiro para melhor. Após um ajuste mínimo de 3,71% nos benefícios previdenciários, a instituição agora anuncia medidas que tornam o crédito consignado ainda mais acessível e vantajoso para seus beneficiários.

Essas mudanças, que incluem redução nas taxas de juros e aumento na margem consignável, são um alívio bem-vindo para muitos.

Mudanças Positivas no Crédito Consignado do INSS

Em uma movimentação para tornar as condições de crédito mais favoráveis, o INSS anunciou uma diminuição nas taxas de juros para empréstimos e cartões de crédito consignados. As taxas para empréstimos caíram de 1,80% para 1,76% ao mês, enquanto para o cartão de crédito consignado, a redução foi de 2,67% para 2,61%.

Além disso, a margem consignável foi revisada para cima, ajustando-se para 45% do valor total do benefício. Desse total, 35% podem ser destinados a empréstimos pessoais consignados e 10% para uso no cartão de crédito consignado.

Impacto para Aposentados e Pensionistas

Essas alterações significam uma janela de oportunidades para os beneficiários do INSS. A redução das taxas de juros e o aumento do limite de crédito disponível para consignação permitem maior flexibilidade financeira.

Para aqueles que já possuem comprometimentos de parte do benefício em empréstimos anteriores, as novas condições podem viabilizar a contratação de novos créditos ou a renegociação dos existentes, potencialmente liberando valores adicionais para necessidades ou desejos pessoais.

Escolhendo o Melhor Banco para Crédito Consignado

A decisão de onde contratar o crédito consignado é crucial. O INSS facilita essa escolha ao disponibilizar, através de seu site e aplicativo, uma ferramenta que permite aos aposentados e pensionistas comparar as taxas de juros oferecidas pelos bancos.

Ao acessar a opção “Taxa de juros” na plataforma, os usuários podem visualizar uma lista de instituições financeiras com as taxas mais competitivas. Neste cenário, o Bancoob se destaca por oferecer uma das menores taxas de juros do mercado, marcando apenas 1,41% ao mês para empréstimos.

Benefícios das Novas Condições do Crédito Consignado

Com juros mais baixos e uma maior margem para empréstimos, os beneficiários do INSS têm agora a chance de equilibrar suas finanças, resolver pendências ou até mesmo realizar sonhos antes inacessíveis.

As novas condições do crédito consignado representam uma melhoria significativa na qualidade de vida dos aposentados e pensionistas, proporcionando não apenas mais recursos, mas também a tranquilidade de condições de pagamento mais leves.

As recentes mudanças anunciadas pelo INSS para o crédito consignado de aposentados e pensionistas são uma boa notícia em meio a tempos desafiadores. Com taxas de juros reduzidas e um aumento considerável na margem consignável, a instituição demonstra seu compromisso em oferecer melhores condições financeiras para seus beneficiários.

É vital que os interessados explorem essas novas oportunidades, comparando as ofertas disponíveis e escolhendo a melhor alternativa para suas necessidades. Essas atualizações são um passo positivo para garantir a estabilidade financeira e a realização pessoal dos aposentados e pensionistas do INSS.

