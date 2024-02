ALERTA GERAL para HOJE (15/02): lista de CPFs aniquilados para benefícios em 2024: mais de 6,9 milhões serão excluídos

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) anunciou uma ampla revisão cadastral que impactará cerca de 7 milhões de famílias brasileiras, afetando tanto beneficiários quanto não beneficiários do Programa Bolsa Família.

Este pente-fino tem como objetivo assegurar a precisão das informações cadastrais, prevenir fraudes e otimizar o acesso aos programas sociais federais.

Entendendo a qualificação cadastral

A Qualificação Cadastral envolve processos de Averiguação e Revisão Cadastral, essenciais para manter o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) atualizado. Este cadastro é crucial para a implementação de políticas públicas e o acesso a programas como o Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida, Benefício de Prestação Continuada (BPC), entre outros.

As famílias serão notificadas sobre a necessidade de atualização cadastral por meio de diversos canais, incluindo o aplicativo CadÚnico, aplicativos do Bolsa Família, Caixa Tem e extratos de pagamento. Para os beneficiários da Tarifa Social de Energia Elétrica, as notificações chegarão via conta de luz.

Como atualizar o cadastro?

Para evitar a suspensão ou cancelamento dos benefícios, as famílias devem procurar os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) ou as prefeituras responsáveis pelo CadÚnico em seus municípios. Documentação necessária inclui identificação com foto, CPF ou Título de Eleitor, comprovante de residência e documentos de todos os membros da família.

A falta de atualização pode levar à suspensão e eventual cancelamento de benefícios, além de afetar a elegibilidade para outros programas sociais. Os gestores municipais possuem listas das famílias que necessitam realizar a atualização e devem seguir as diretrizes do MDS.

Entenda a importância da atualização

A atualização do CadÚnico deve ser feita a cada dois anos ou sempre que ocorrerem mudanças significativas na composição familiar, renda ou status escolar dos membros. Isso garante que o governo tenha informações atualizadas para direcionar recursos de forma eficaz.

A Qualificação Cadastral é uma ferramenta vital para a eficiência das políticas sociais, representando uma chance para as famílias assegurarem o reconhecimento de suas necessidades e histórias, promovendo uma transformação positiva em suas vidas através do acesso adequado aos programas de apoio social.

Faça isso para não ser bloqueado do Bolsa Família

Para evitar o bloqueio do Bolsa Família, um programa de transferência de renda do Governo Federal destinado a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, é importante seguir algumas diretrizes e manter as informações cadastrais atualizadas. Aqui estão as principais recomendações:

Mantenha o Cadastro Único Atualizado

O Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) é a base para a seleção e inclusão no programa Bolsa Família. É fundamental que os dados cadastrais estejam sempre atualizados, especialmente em caso de mudanças na composição familiar, na renda, no endereço ou em outras informações relevantes.

A atualização deve ser feita no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo ou na prefeitura de sua cidade.

Acompanhe as Condicionalidades do Programa

O Bolsa Família tem condicionalidades nas áreas de saúde e educação que devem ser cumpridas para garantir a permanência no programa. Isso inclui o acompanhamento pré-natal para gestantes, a vacinação em dia das crianças e a frequência escolar mínima de 85% para crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos e de 75% para adolescentes entre 16 e 17 anos.

Atenda aos Critérios de Elegibilidade

Para ser elegível ao Bolsa Família, a renda familiar por pessoa deve ser de até R$ 89,00 mensais para famílias em situação de extrema pobreza e de até R$ 178,00 mensais para famílias em situação de pobreza, considerando a renda de todos os que compõem o núcleo familiar. Caso a renda familiar ultrapasse esses limites, o benefício pode ser bloqueado.

Seguindo essas recomendações, as famílias podem minimizar o risco de bloqueio do Bolsa Família e garantir a continuidade do apoio financeiro que o programa oferece.

