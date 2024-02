Na era digital, a privacidade se tornou uma commodity valiosa, especialmente quando se trata de interações pessoais e profissionais online. O WhatsApp, reconhecendo essa necessidade, oferece aos seus usuários a opção de ocultar conversas, um recurso projetado para reforçar a segurança e garantir que detalhes sensíveis permaneçam confidenciais.

Este guia explicativo detalha o processo de como utilizar essa funcionalidade, assegurando que suas mensagens estejam protegidas de olhares indesejados.

WhatsApp permite guardar 100% seus segredos de um jeito diferente | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Entenda a função ‘ocultar’ do WhatsApp

Ocultar conversas no WhatsApp é um mecanismo de privacidade que permite aos usuários esconder determinadas trocas de mensagens da tela principal do aplicativo. Essa opção é particularmente útil em situações onde o dispositivo é compartilhado ou quando há a necessidade de manter informações confidenciais longe de acessos não autorizados.

O procedimento para ocultar conversas é simples e pode ser realizado em poucos passos, garantindo uma experiência de uso segura e privada.

Seleção e ocultação da conversa:

Inicialmente, identifique e selecione a conversa que deseja ocultar, seja ela um diálogo individual ou um grupo. Acesse as opções da conversa tocando no nome ou título no topo da tela, desloque-se até o final do menu e selecione “Conversas Ocultas”. Escolha a opção para ocultar a conversa com autenticação biométrica, seja por impressão digital ou FaceID, conforme a configuração de segurança do seu dispositivo.

Revertendo a ocultação:

Caso deseje tornar a conversa novamente visível, visite a seção “Conversas Ocultas”, selecione a conversa e opte por desocultá-la. Esse processo garante que você possa gerenciar quais conversas permanecem ocultas ou visíveis a qualquer momento.

Acessando conversas ocultas:

Para visualizar as conversas que foram ocultadas, será necessário autenticar sua identidade, proporcionando uma camada adicional de segurança. Essa medida assegura que apenas você possa acessar o conteúdo protegido.

Entenda a diferença entre ocultar e arquivar

É crucial compreender a diferença entre ocultar e arquivar conversas no WhatsApp. Enquanto o arquivamento remove temporariamente as conversas da vista principal sem necessidade de autenticação para acesso, a opção de ocultar oferece uma proteção mais robusta, exigindo autenticação específica para acessar o conteúdo escondido.

A funcionalidade de ocultar conversas no WhatsApp evidencia o compromisso do aplicativo em oferecer recursos que promovam a segurança e a privacidade dos usuários. Seguindo o processo descrito, você pode facilmente proteger suas conversas mais sensíveis, garantindo que sua comunicação permaneça privada e segura, longe de olhares curiosos ou não autorizados.

