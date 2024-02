Ressaca tem cura se você seguir estas dicas simples

A ressaca é um fenômeno bem conhecido por muitos, especialmente após celebrações como o Réveillon. Este mal-estar, caracterizado por dor de cabeça, náusea, sede excessiva e cansaço, é, na verdade, uma forma de intoxicação pelo álcool.

Médico explica efeito da ressaca no organismo

Especialistas afirmam que não existe uma fórmula mágica para evitar ou curar a ressaca. A duração dos sintomas pode variar de oito a doze horas, e as únicas recomendações são repouso, hidratação adequada e, se necessário, o uso de analgésicos simples ou antieméticos.

Raymundo Paraná, médico hepatologista e professor, explica que a metabolização do álcool inicia no estômago pela ação da enzima álcool desidrogenase. A eficiência desta enzima varia entre indivíduos, afetando a quantidade de álcool que chega ao fígado.

No fígado, o álcool é convertido em acetaldeído, substância que causa desidratação celular e sensação de mal-estar. Christian Morinaga, do Hospital Sírio-Libanês, ressalta que não há um limite seguro de consumo de álcool para evitar a ressaca. Ele adverte sobre os riscos do consumo exagerado, incluindo o coma alcoólico e arritmias em indivíduos suscetíveis.

Faça isso para prevenir a ressaca

Para prevenir a ressaca, a recomendação é ou não consumir álcool ou fazê-lo de maneira moderada. Algumas dicas para amenizar os sintomas incluem não beber de estômago vazio, manter-se hidratado e evitar o consumo de álcool após períodos prolongados sem dormir.

Contrariando alguns mitos, misturar diferentes tipos de bebidas não influencia a intensidade da ressaca, o que realmente importa é a quantidade de álcool consumida e a suscetibilidade individual.

As mulheres tendem a ser mais afetadas pela ressaca devido à menor quantidade de álcool desidrogenase. A ideia de que a ressaca piora com a idade é parcialmente verdadeira, visto que a quantidade desta enzima diminui gradativamente, mas esse processo é mais notável a partir dos 40 ou 50 anos.

Vomitar não alivia a ressaca, pois os sintomas surgem após o álcool ser absorvido e metabolizado, e essa ação pode levar à perda de sais minerais e desidratação.

Existem bebidas consideradas mais “puras”, com menos substâncias que podem causar intolerância e sintomas adicionais. Porém, independentemente da qualidade da bebida, o fator determinante para a ressaca é a quantidade de álcool ingerida.

Este conhecimento é crucial para quem busca compreender melhor os efeitos do álcool no corpo e como lidar com a ressaca de forma responsável.

Cuidados com o consumo excessivo de álcool durante o Carnaval

O Carnaval é uma época de festividade e alegria, mas também traz consigo um alerta importante sobre o consumo responsável de álcool. A moderação é a chave para aproveitar os festejos sem enfrentar as consequências negativas da ingestão excessiva de bebidas alcoólicas.

Aqui, discutiremos medidas preventivas e dicas para garantir que a diversão não se transforme em riscos para a saúde.

Moderação é Fundamental: A primeira e mais importante regra é consumir álcool com moderação. Definir limites para o consumo de bebidas e respeitá-los pode evitar muitos problemas. O excesso de álcool não apenas prejudica a saúde física e mental, mas também aumenta o risco de acidentes e comportamentos de risco.

Hidrate-se Constantemente: O álcool possui efeito diurético, o que leva à desidratação. Para contrabalancear esse efeito, é essencial beber bastante água entre as doses de bebida alcoólica. Uma boa regra é alternar cada dose de álcool com um copo de água.

Não Beba de Estômago Vazio: Consumir álcool com o estômago vazio acelera a absorção do álcool na corrente sanguínea, intensificando seus efeitos. Faça uma refeição equilibrada antes de começar a beber e opte por lanches saudáveis durante o consumo de álcool.

Conheça Seus Limites: Cada pessoa tem um limite diferente para o consumo de álcool. É importante conhecer o seu próprio limite e respeitá-lo. Ignorar os sinais do corpo pode levar a uma intoxicação alcoólica grave.

Escolha Bebidas de Baixo Teor Alcoólico: Prefira bebidas com menor teor alcoólico e evite misturas com bebidas energéticas, que podem mascarar os efeitos do álcool e levar a um consumo ainda maior.

Celebrar o Carnaval com responsabilidade significa garantir não apenas a própria segurança, mas também a dos amigos e de todos ao redor. Adotar essas medidas pode fazer a diferença entre uma festa memorável pela diversão ou por consequências indesejadas. Desfrute do Carnaval com alegria, mas sempre com responsabilidade.

