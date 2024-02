Netflix vem com notícia difícil de acreditar; e agora?

O cenário do streaming no Brasil está prestes a passar por uma reviravolta notável, graças às recentes mudanças anunciadas pela Netflix, a gigante do entretenimento digital.

Em uma jogada inesperada, a plataforma revelou planos que prometem alterar significativamente a maneira como os usuários brasileiros acessam e desfrutam de seu vasto catálogo de conteúdo. Acompanhe os detalhes dessas atualizações e entenda o impacto que elas terão para os assinantes.

Netflix redefine a experiência de streaming no Brasil com mudanças significativas e novos planos. (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Netflix: Uma Parceria Estratégica com a Microsoft Advertising

Em busca de aprimorar a experiência de seus clientes e explorar novas frentes publicitárias, a Netflix uniu forças com a Microsoft Advertising. Esta aliança estratégica visa introduzir anúncios de variadas durações e implementar verificações por terceiros, prometendo uma publicidade mais eficiente e diversificada.

Para os assinantes do plano com anúncios, a novidade traz melhorias consideráveis, incluindo a elevação da qualidade do vídeo para 1080p, possibilitando duas transmissões simultâneas e a funcionalidade de download.

Uma das alterações mais impactantes é o encerramento do plano básico sem anúncios, uma decisão que reduz as opções de assinatura disponíveis para os brasileiros a três categorias principais: Básico com anúncios, Padrão e Premium.

Essa mudança reestrutura significativamente a oferta de planos da Netflix no Brasil, afetando diretamente a acessibilidade e as escolhas dos consumidores.

Veja mais: Aviso: Netflix não perdoa os brasileiros; novo valor e fim de plano

Reajuste nas Mensalidades: O Que Muda?

Paralelamente, a Netflix ajustou os preços de suas mensalidades, estabelecendo novos valores que refletem o compromisso da empresa em investir em conteúdo de alta qualidade e inovação.

Os novos preços, que impactam todos os assinantes brasileiros, são ajustados para R$ 18,90 no plano básico com anúncios, R$ 39,90 no plano padrão, e R$ 55,90 no pacote premium. Esse reajuste é um indicativo das ambições da Netflix de manter sua posição de liderança no mercado de streaming, mesmo diante de um cenário competitivo.

Impacto das Mudanças e Lançamentos de Fevereiro

As transformações introduzidas pela Netflix marcam um novo capítulo para a plataforma no Brasil, delineando um futuro onde a interação dos usuários com o serviço de streaming será diferente. Com o fim de um plano popular e o ajuste nas mensalidades, a Netflix se posiciona para uma nova fase no disputado mercado de streaming.

Além das mudanças estruturais, a Netflix não deixa de lado sua tradição de trazer novidades empolgantes para seu catálogo. Fevereiro chega com lançamentos promissores, incluindo títulos como “Rael, o Profeta Alienígena” e “Amante, Stalker e Mortal”, garantindo que os assinantes tenham sempre algo novo e envolvente para assistir.

Assine a Netflix

Assinar a Netflix é um processo simples e rápido, ideal para quem busca acesso imediato a um vasto universo de entretenimento. Primeiramente, visite o site oficial da Netflix ou baixe o aplicativo disponível para iOS e Android.

Ao acessar a plataforma, escolha o plano que melhor se adapta às suas necessidades, considerando os diferentes níveis de qualidade de vídeo e o número de telas simultâneas que cada opção oferece. Após selecionar o plano, crie sua conta utilizando um endereço de e-mail válido e uma senha segura. Por fim, insira as informações de pagamento, que podem variar desde cartões de crédito e débito até métodos alternativos, como PayPal ou cartões pré-pagos.

Com a assinatura concluída, você estará pronto para explorar e desfrutar de uma infinidade de séries, filmes, documentários e conteúdos exclusivos que só a Netflix pode oferecer, tudo isso disponível a poucos cliques de distância.

Leia mais: Os 4 novos doramas koreanos para a Netflix; confira a lista