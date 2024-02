A aspiração de morar e trabalhar nos Estados Unidos é um sonho comum entre muitos brasileiros, atraídos pela promessa de oportunidades e qualidade de vida. Com quase dois milhões de brasileiros já estabelecidos nos Estados Unidos, o país se destaca como um dos principais destinos para aqueles em busca de novas oportunidades profissionais.

Trabalhar nos EUA 5 dicas e 1 segredo para conseguir ainda no Brasil | Imagem de Gerd Altmann por Pixabay

Faça isso para conseguir trabalho nos EUA

No entanto, o processo para alcançar esse objetivo envolve uma série de passos importantes e requer um planejamento cuidadoso.

Dominando o Inglês

A fluência em inglês é um requisito básico para quem deseja trabalhar nos Estados Unidos. A língua não apenas facilita a comunicação no dia a dia, mas também é fundamental para a obtenção de um visto de trabalho. Investir em cursos de idiomas e buscar experiências de imersão pode acelerar o aprendizado e preparar o candidato para o mercado de trabalho americano.

Adaptação do Currículo

A apresentação profissional para o mercado de trabalho americano exige um currículo no formato local, destacando experiências, qualificações e habilidades. Para profissionais de diversas áreas, desde motoristas de caminhão a enfermeiros, a pesquisa por empresas que estão contratando é um passo crucial.

Utilizar recursos online, como o Google e sites especializados, pode ajudar a identificar vagas e aplicar para posições abertas.

A Força do LinkedIn

Manter um perfil no LinkedIn em inglês é essencial para quem busca visibilidade internacional. Muitas empresas americanas recorrem a essa plataforma para recrutar talentos globais, tornando-a uma ferramenta valiosa para se conectar com potenciais empregadores e explorar oportunidades de carreira nos Estados Unidos.

Apoio da Comunidade Brasileira

A comunidade brasileira nos Estados Unidos pode oferecer um suporte inestimável para novos imigrantes. Participar de grupos nas redes sociais e engajar-se em networking são estratégias eficazes para encontrar oportunidades de emprego e receber orientações valiosas sobre o processo de imigração.

Acesse sites de empregos americanos

Plataformas como Indeed, ZipRecruiter e GlassDoor são recursos indispensáveis na busca por emprego nos Estados Unidos. Esses sites permitem filtrar vagas por localização, área de atuação e requisitos específicos, como fluência em português ou disponibilidade de patrocínio para visto.

A obtenção de um visto de trabalho é um dos pilares para iniciar uma carreira nos Estados Unidos. Existem várias categorias de visto, cada uma atendendo a diferentes necessidades e qualificações profissionais:

Visto H1-B : Destinado a especialistas em áreas como tecnologia da informação, engenharia e medicina, requer uma oferta de emprego de uma empresa americana e comprovação de habilidades especializadas.

: Destinado a especialistas em áreas como tecnologia da informação, engenharia e medicina, requer uma oferta de emprego de uma empresa americana e comprovação de habilidades especializadas. Vistos H2-A e H2-B : Voltados para trabalhadores temporários agrícolas e não agrícolas, respectivamente, esses vistos permitem a estadia nos Estados Unidos por períodos determinados, de acordo com a demanda de trabalho.

: Voltados para trabalhadores temporários agrícolas e não agrícolas, respectivamente, esses vistos permitem a estadia nos Estados Unidos por períodos determinados, de acordo com a demanda de trabalho. Visto H-3 : Especificamente para estagiários em diversos campos, exceto médicos ou acadêmicos, oferecendo uma oportunidade de treinamento prático.

: Especificamente para estagiários em diversos campos, exceto médicos ou acadêmicos, oferecendo uma oportunidade de treinamento prático. Visto H-4: Para familiares dependentes de portadores dos vistos H, possibilitando que acompanhem o titular durante sua estadia.

Embora o processo de imigração para os Estados Unidos apresente seus desafios, uma preparação adequada e o entendimento dos requisitos necessários podem aumentar significativamente as chances de sucesso.

Desde aprimorar o domínio do inglês até entender as nuances dos vistos de trabalho, cada etapa é crucial para transformar o sonho americano em realidade. Com determinação, pesquisa e o apoio da comunidade, é possível navegar pelo processo de imigração e emprego com confiança e clareza.

