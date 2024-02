A combinação de bebidas alcoólicas com energéticos tem se popularizado entre os jovens no Brasil, criando uma tendência que suscita preocupações de saúde. Esta prática, que envolve misturar álcool com bebidas energéticas, é adotada por muitos sem plena consciência dos riscos associados.

Aviso o que acontece ao misturar álcool com energético | Imagem de Alexa por Pixabay

Cuidado ao misturar álcool com energético

Entre as combinações mais comuns estão Vodka e Whisky com energéticos. Alguns buscam suavizar o sabor forte do álcool, enquanto outros se habituaram a essa mistura. Este artigo visa explorar os impactos à saúde de tal prática.

A mistura de Whisky, gelo de coco e energético tornou-se a favorita entre a juventude brasileira, marcando presença tanto em eventos locais quanto em grandes festas. A combinação de Vodka com energético também é bastante popular, frequentemente mencionada em letras de músicas de funk e trap.

Apesar de sua popularidade, as implicações para a saúde raramente são consideradas.

Os energéticos, projetados para fornecer um impulso de energia, advertem contra a mistura com álcool em suas embalagens. No entanto, essa recomendação muitas vezes é ignorada.

Consequências podem ser graves

Misturar álcool, um depressor do sistema nervoso central, com energéticos, que contêm estimulantes como cafeína e taurina, pode levar a uma combinação arriscada. O álcool pode ocultar os efeitos estimulantes dos energéticos, incentivando um consumo excessivo sem a percepção dos sinais de intoxicação. Isso aumenta o risco de efeitos adversos, incluindo arritmias cardíacas, elevação da pressão arterial, desidratação e convulsões.

Aconselha-se evitar a mistura de bebidas alcoólicas com energéticos. Caso opte por consumir, é recomendado fazê-lo moderadamente. A combinação pode alterar o comportamento, aumentando a impulsividade devido aos energéticos e reduzindo o julgamento crítico por conta do álcool. Isso pode levar a situações de risco, como acidentes e comportamento agressivo.

A mistura de energéticos com álcool, embora popular, carrega riscos significativos à saúde e ao bem-estar. É fundamental consumir álcool com responsabilidade, sempre atento aos seus limites e às consequências de misturá-lo com outras substâncias. Promover a conscientização sobre esses riscos é essencial para garantir a segurança e saúde da população.

Qual o energético mais conhecido no Brasil?

O energético mais conhecido e popular no Brasil é o Red Bull. Esta marca austríaca de bebidas energéticas conquistou uma posição de destaque no mercado global e brasileiro, tornando-se sinônimo de energia e performance.

Red Bull é amplamente reconhecido por sua presença em eventos esportivos, culturais e de entretenimento, além de suas campanhas de marketing que enfatizam a vitalidade e a capacidade de “dar asas” aos seus consumidores.

A marca tem uma forte penetração no mercado brasileiro, sendo facilmente encontrada em supermercados, bares, casas noturnas e lojas de conveniência por todo o país.

