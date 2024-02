O segredo para destravar o NOVO cartão do Bolsa Família

No coração do combate à desigualdade social no Brasil, o programa Bolsa Família tem sido um farol de esperança desde 2004, trazendo não apenas assistência financeira, mas também a promessa de um futuro melhor para milhões.

Em sua mais recente evolução, o programa introduz o novo cartão Bolsa Família 2024, uma chave mestra para uma variedade de transações, garantindo que os benefícios cheguem às mãos de quem realmente precisa.

Um novo cartão Bolsa Família em mãos, simbolizando acesso a benefícios e inclusão social no Brasil. (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Entenda o Novo Cartão Bolsa Família

Imagine um cartão que não só permite sacar seu benefício em dinheiro, mas também fazer compras e transferências com a simplicidade de uma mensagem pelo WhatsApp. Esse é o novo cartão Bolsa Família, emitido pela Caixa Econômica Federal, um verdadeiro passe de acesso para uma vida mais digna e sem complicações financeiras.

Destinado às famílias que lutam diariamente contra a pobreza e a extrema pobreza, o programa define a elegibilidade com critérios claros: uma renda per capita mensal que não ultrapasse R$218, aliada ao compromisso com a educação e saúde das crianças e adolescentes da família.

Este cartão é mais do que um meio de pagamento; é um convite para integrar-se a uma rede de apoio que abrange desde a nutrição até a imunização.

Veja também: INSS muda, Bolsa Família aumenta e mais: novidades do governo Lula

Desbloqueio do Cartão: Um Passo a Passo Descomplicado

O processo de desbloqueio do cartão é simples, mas fundamental para acessar os benefícios:

Ligue para o 0800 726 0207 e siga para a opção “5” de Cartão Social e senha. Selecione “2” para iniciar o processo de desbloqueio do Cartão Social. Visite uma agência da Caixa ou lotérica com seu documento de identidade para completar o desbloqueio.

Este procedimento é a ponte para a tranquilidade financeira, garantindo que os benefícios sejam acessados sem obstáculos.

Se inscreva no Bolsa Família

Para se inscrever no Bolsa Família, o primeiro passo é verificar se a sua família se encaixa nos critérios de elegibilidade do programa. As famílias interessadas devem possuir uma renda por pessoa de até R$ 89,00 mensais para serem consideradas em situação de extrema pobreza, ou entre R$ 89,01 e R$ 178,00 por pessoa se houver gestantes, nutrizes, crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos no núcleo familiar. Se atender a esses requisitos, o próximo passo é realizar o cadastramento no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico.

Para isso, é necessário dirigir-se à prefeitura de sua cidade ou a um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo de sua residência, levando documentos pessoais de todos os que moram na casa, como identidade, CPF, certidão de nascimento para os menores que não possuem documento de identidade, comprovante de residência e comprovante de renda.

Após a inscrição no CadÚnico, as informações serão analisadas, e se a família for selecionada para receber o benefício do Bolsa Família, receberá um cartão no endereço cadastrado, enviado pela Caixa Econômica Federal. Com o cartão em mãos, o próximo passo é o desbloqueio e a criação de uma senha, que pode ser feito em uma casa lotérica, agência da Caixa ou por telefone, conforme orientações recebidas junto ao cartão.

É importante manter os dados atualizados no CadÚnico, pois o governo utiliza essas informações para determinar quem tem direito ao Bolsa Família, além de outros programas sociais. A atualização deve ser feita sempre que houver mudança na composição familiar, endereço ou renda, ou no máximo a cada dois anos, garantindo assim a continuidade do benefício.

Você também pode gostar: Governo vai analisar 7 milhões de CPFs do Bolsa Família; e agora?