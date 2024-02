O colesterol desempenha um papel vital em diversas funções do corpo. No entanto, seu excesso pode levar a complicações graves. O diagnóstico precoce e a gestão eficaz são cruciais para mitigar os riscos associados.

Recentemente, um estudo no Journal of Sports Medicine lançou luz sobre um sintoma menos conhecido de hipercolesterolemia familiar (HF). Esse distúrbio genético pode causar um inchaço notável na região do tendão de Aquiles. Tal sintoma pode não apenas indicar níveis elevados de colesterol mas também preludiar complicações sérias.

Sintoma de colesterol alto pode aparecer no pé, diz pesquisa | Imagem de (Joenomias) Menno de Jong por Pixabay

Entenda os riscos do colesterol alto

Além do inchaço, o colesterol alto pode levar ao desenvolvimento de xantomas. Essas massas de gordura, visíveis sob a pele, são um sinal alarmante da condição. Eles se manifestam frequentemente no tendão de Aquiles e entre os dedos dos pés, alertando para desequilíbrios lipídicos.

A aterosclerose é uma das complicações mais graves do colesterol elevado. A formação de placas ateroscleróticas nas artérias pode restringir severamente o fluxo sanguíneo. Isso eleva significativamente o risco de doenças cardíacas e acidentes vasculares cerebrais (AVCs).

Doenças cardiovasculares, como angina e ataques cardíacos, frequentemente resultam do estreitamento arterial causado pelo colesterol LDL. Essas condições sublinham a importância de monitorar e gerenciar os níveis de colesterol.

Outras vertentes podem ser prejudiciais

A hipertensão, outro possível desdobramento, decorre do estreitamento das artérias. Essa condição aumenta o risco de eventos cardiovasculares adversos. Da mesma forma, o risco de ataque cardíaco e AVC escala com o acúmulo de placas nas artérias coronárias e cerebrais, respectivamente.

A doença arterial periférica, caracterizada por dor ao caminhar, também pode ser uma consequência direta da aterosclerose. Essa condição evidencia como o colesterol alto pode afetar a qualidade de vida e a mobilidade.

A conscientização sobre os sintomas e riscos do colesterol elevado é fundamental. A detecção precoce, acompanhada de uma intervenção médica adequada, pode prevenir muitas das complicações descritas. Adotar um estilo de vida saudável, juntamente com a gestão médica do colesterol, pode salvar vidas. É essencial que indivíduos em risco ou com sintomas associados busquem avaliação médica imediata.

A batalha contra o colesterol alto não se limita apenas a medicamentos e mudanças no estilo de vida. A dieta desempenha um papel crucial nessa luta, oferecendo uma forma poderosa de gerenciar e reduzir os níveis de colesterol.

Quais alimentos combatem o colesterol alto?

Incorporar alimentos que combatem o colesterol não apenas contribui para a saúde cardiovascular mas também promove um bem-estar geral.

Fibras Solúveis: Aliadas do Coração

Alimentos ricos em fibras solúveis têm um efeito significativo na redução do colesterol LDL, conhecido como “colesterol ruim”. Essas fibras se ligam ao colesterol no sistema digestivo, facilitando sua excreção do corpo.

Aveia, cevada, legumes, frutas como maçãs e peras, além de vegetais como quiabo e berinjela, são excelentes fontes dessa fibra. Incorporar esses alimentos nas refeições diárias pode ajudar a reduzir os níveis de colesterol de forma natural.

Gorduras Insaturadas: Substituindo as Más por Boas

Substituir gorduras saturadas e trans por gorduras insaturadas é uma estratégia eficaz para melhorar os perfis de lipídios. Azeite de oliva extra virgem, abacates, nozes e peixes ricos em ômega-3, como salmão e sardinha, são ricos em gorduras mono e poli-insaturadas. Essas gorduras ajudam a elevar o colesterol HDL, o “bom” colesterol, enquanto reduzem o LDL e os triglicerídeos. A inclusão desses alimentos na dieta contribui para a saúde arterial e reduz o risco de doenças cardiovasculares.

Esteróis e Estanóis Vegetais: Bloqueadores de Colesterol

Esteróis e estanóis vegetais são compostos encontrados em plantas que se assemelham quimicamente ao colesterol. Quando consumidos, eles competem com o colesterol pela absorção no intestino, efetivamente bloqueando sua absorção. Alimentos fortificados, como margarinas, sucos e iogurtes, além de grãos integrais, vegetais, frutas e sementes, são fontes desses compostos.

A ingestão regular pode resultar em uma diminuição significativa dos níveis de colesterol LDL.

