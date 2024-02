Explore o guia definitivo para proteger suas mensagens no WhatsApp com total discrição. Descubra como diferenciar o ato de arquivar de esconder conversas e assegure a confidencialidade das suas interações.

No universo do WhatsApp, uma plataforma indispensável de comunicação diária, a privacidade se torna uma joia preciosa. Para aqueles que valorizam o sigilo de determinadas conversas, apresentamos métodos eficazes para camuflá-las com sutileza.

WhatsApp para o Carnaval: ative a proteção de mensagens | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Veja como ocultar conversas no WhatsApp

Identifique as conversas a serem protegidas: inicie o WhatsApp e selecione o diálogo desejado, seja ele com um contato individual ou um grupo vibrante;

Proceda ao ocultamento: clique no nome do contato ou grupo, desça até o final do menu e localize a opção “Conversas Ocultas”. Em seguida, escolha “Ocultar a conversa com impressão digital”;

Ative a proteção: ao inserir sua impressão digital, a conversa é movida para a seção “Conversas Ocultas”, onde só pode ser acessada mediante autenticação biométrica;

Reverter a ocultação: se desejar tornar a conversa visível novamente, é fácil. Acesse o perfil do contato ou grupo, vá até “Conversas Ocultas” e selecione novamente a opção para ocultar com impressão digital.

Você pode gostar: O que tem de novo? Amazon Prime Video libera lançamentos até dia 11

Mais segurança entre senha e biometria

Para acessar suas mensagens reservadas, visite a seção de conversas ocultas e clique no ícone de três pontos. Opte por “Código Secreto” e defina uma senha para desbloquear essas conversas.

Se o seu dispositivo já possui um código numérico, você poderá utilizar essa mesma senha ao escolher a opção “Digital”. Esse processo assegura que suas conversas fiquem longe de acessos indesejados, adicionando uma camada adicional de segurança à sua privacidade.

Qual a diferença entre arquivar e esconder conversas?

A escolha entre arquivar e esconder suas conversas no WhatsApp traz implicações distintas para a sua privacidade. Conversas arquivadas permanecem facilmente acessíveis e não notificam novas mensagens, enquanto aquelas escondidas exigem autenticação biométrica ou senha para serem visualizadas.

Essa distinção permite que notificações de novas mensagens continuem chegando, sem que o conteúdo seja exposto a olhares alheios.

Proteger suas conversas no WhatsApp é mais do que um ato de cautela; é um compromisso com a preservação da sua privacidade digital. Com este guia, você está equipado para adicionar uma camada de segurança eficiente, mantendo suas comunicações privadas longe de intrusos, garantindo que somente você tenha acesso às suas palavras.

Como atualizar o WhatsApp corretamente?

Atualizar o WhatsApp de maneira correta é fundamental para garantir que você tenha acesso às mais recentes funcionalidades e melhorias de segurança oferecidas pelo aplicativo. Este processo, embora simples, requer atenção para assegurar que seja feito de forma eficiente e segura.

A seguir, detalharemos as etapas necessárias para realizar uma atualização adequada do WhatsApp, tanto para usuários de dispositivos Android quanto iOS.

Você pode gostar: Instagram: aprenda a desbloquear um contato esquecido

Para Usuários de Android:

Acesse a Google Play Store: Inicie a Play Store em seu dispositivo Android. Este é o ponto de partida para encontrar e instalar atualizações de aplicativos. Busque pelo WhatsApp: Utilize a barra de pesquisa na parte superior da tela e digite “WhatsApp”. Selecione o aplicativo na lista de resultados para prosseguir. Atualize o Aplicativo: Se houver uma atualização disponível, você verá um botão “Atualizar” ao lado do aplicativo. Toque neste botão para iniciar o processo de atualização. Caso o botão mostre “Abrir” em vez de “Atualizar”, isso indica que o aplicativo já está na versão mais recente. Aguarde a Conclusão: Após tocar em “Atualizar”, o download e a instalação da nova versão começarão automaticamente. O tempo necessário pode variar de acordo com o tamanho da atualização e a velocidade da sua conexão à internet.

Para Usuários de iOS (iPhone):

Abra a App Store: No seu dispositivo iOS, abra a App Store, o local oficial para obter atualizações de aplicativos no iOS. Visite a Seção de Atualizações: Na App Store, vá até a sua conta, acessando-a através do ícone de perfil no canto superior direito da tela. Aqui, você encontrará uma lista de aplicativos com atualizações disponíveis. Atualize o WhatsApp: Se o WhatsApp estiver listado nas atualizações pendentes, toque no botão “Atualizar” ao lado dele. Caso o WhatsApp não apareça na lista, isso significa que o aplicativo já está atualizado. Espere o Processo Finalizar: A atualização começará imediatamente após você tocar em “Atualizar”, e o aplicativo será automaticamente baixado e instalado na versão mais recente.

Seguindo estas instruções, você pode atualizar o WhatsApp de forma segura e eficiente, aproveitando as melhorias e novas funcionalidades sem maiores complicações.

Você pode gostar: WhatsApp de fevereiros está TOTALMENTE diferente; já viu?