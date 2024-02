Harvard apresenta o tempero que combate envelhecimento em 6 semanas

A busca pela fonte da juventude pode ter encontrado um forte aliado nas especiarias da sua cozinha. Um estudo recente conduzido pela prestigiada Universidade de Harvard trouxe à luz os benefícios surpreendentes da cúrcuma, um tempero comum na culinária indiana, capaz de retardar significativamente os sinais de envelhecimento em apenas seis semanas.

Este achado coloca a cúrcuma, conhecida cientificamente como Curcuma longa, no centro das atenções para aqueles que buscam uma vida mais longa e saudável sem recorrer a procedimentos invasivos.

A ciência de Harvard descobriu um tempero dourado que esconde o segredo da longevidade. (Foto divulgação)

Tempero que combate envelhecimento em 6 semanas

A cúrcuma, conhecida cientificamente como Curcuma longa, é um tempero dourado repleto de propriedades benéficas para a saúde. Suas virtudes vão além de seu uso culinário, estendendo-se a uma ampla gama de benefícios medicinais e terapêuticos, graças principalmente ao seu composto ativo, a curcumina.

Rica em curcumina, um composto bioativo com propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, a cúrcuma tem sido usada por séculos na medicina tradicional asiática para tratar uma variedade de condições de saúde.

O estudo de Harvard, no entanto, destaca uma nova aplicação: a capacidade da cúrcuma de proteger contra o declínio celular relacionado à idade. Os participantes do estudo que incorporaram cúrcuma em sua dieta relataram melhorias notáveis na pele, uma redução na aparência de linhas finas e rugas, e um aumento geral no bem-estar.

Aqui está uma lista abrangente dos benefícios da cúrcuma:

Propriedades Anti-inflamatórias: A curcumina, o principal ingrediente ativo da cúrcuma, possui fortes propriedades anti-inflamatórias, ajudando a combater inflamações no corpo sem os efeitos colaterais dos anti-inflamatórios farmacêuticos. Potencial Antioxidante: A cúrcuma é rica em antioxidantes que protegem as células do corpo contra danos causados por radicais livres. Apoio à Saúde Cardiovascular: A cúrcuma pode melhorar a função do endotélio, a camada interna dos vasos sanguíneos, contribuindo para a regulação da pressão sanguínea e prevenção de doenças cardíacas. Alívio da Dor: Estudos sugerem que a cúrcuma pode ser eficaz na redução da dor relacionada a condições como a artrite, graças às suas propriedades anti-inflamatórias. Melhora da Função Cerebral: A curcumina tem sido associada a um aumento nos níveis do fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF), o que pode ser benéfico na prevenção e tratamento de distúrbios cerebrais, incluindo a doença de Alzheimer.

Rica em curcumina, um composto bioativo com propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, a cúrcuma tem sido usada por séculos na medicina tradicional asiática para tratar uma variedade de condições de saúde. (Foto divulgação)

Como Incorporar a Cúrcuma na Sua Dieta

Incorporar a cúrcuma na sua dieta é mais fácil do que parece. Pode ser tão simples quanto adicionar uma colher de chá do tempero aos seus pratos favoritos, como arroz, sopas e até smoothies. A chave é a consistência e a combinação com pimenta preta, que aumenta a absorção da curcumina pelo corpo.

Para aqueles que buscam maximizar os benefícios, os suplementos de cúrcuma também são uma opção viável, desde que consultados com um profissional de saúde.

Frango ao Curry com Cúrcuma

Este prato de Frango ao Curry com Cúrcuma é uma receita saborosa que combina os sabores ricos e aromáticos do curry e da cúrcuma, oferecendo uma refeição repleta de benefícios para a saúde. A cúrcuma, com suas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, não apenas acrescenta um sabor único, mas também transforma este prato em uma opção nutritiva.

Ingredientes

500g de peito de frango cortado em cubos

1 colher de sopa de óleo de coco ou azeite de oliva

1 cebola média picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de gengibre fresco ralado

1 colher de sopa de cúrcuma em pó

2 colheres de sopa de curry em pó

1 lata de leite de coco (400 ml)

1 xícara de caldo de galinha ou vegetal

Sal e pimenta a gosto

Coentro fresco picado para servir

Arroz branco ou integral para acompanhar

Instruções

Preparo do Frango: Tempere os cubos de frango com sal e pimenta. Aqueça o óleo de coco ou azeite de oliva em uma panela grande em fogo médio. Adicione o frango e cozinhe até que esteja dourado e cozido por inteiro. Retire o frango da panela e reserve. Refogar os Temperos: Na mesma panela, adicione a cebola, o alho e o gengibre. Refogue até que a cebola esteja translúcida. Adicione a cúrcuma e o curry em pó, mexendo bem por cerca de um minuto para liberar os aromas. Cozinhar o Frango com os Temperos: Retorne o frango à panela. Adicione o leite de coco e o caldo de galinha. Deixe o molho chegar a uma leve fervura, então reduza o fogo e deixe cozinhar por cerca de 20 minutos, ou até que o molho tenha engrossado um pouco. Finalização: Ajuste o sal e a pimenta de acordo com o gosto. Sirva o frango ao curry sobre uma cama de arroz branco ou integral, e finalize com coentro fresco picado por cima.

