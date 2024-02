Proteção contra inveja: mão e cor certa para usar pulseira do Feng Shui

No vasto universo das crenças e práticas que buscam harmonizar o indivíduo com as energias ao seu redor, o Feng Shui se destaca como uma filosofia milenar chinesa que, hoje, continua a influenciar pessoas ao redor do mundo.

Entre seus ensinamentos, a escolha de cores para objetos pessoais, como pulseiras, assume um papel fundamental, especialmente quando o objetivo é proteger-se contra a inveja. Mas como saber qual a cor certa para sua pulseira e em qual mão você deve colocá-la para garantir essa proteção?

Pulseira azul Feng Shui no pulso esquerdo: um escudo energético contra a inveja, reforçado pela intenção de proteção maternal. (Foto divulgação)

O que é o Feng Shui?

O Feng Shui é uma antiga prática chinesa que busca promover harmonia e equilíbrio entre os indivíduos e os ambientes em que vivem. Baseado na crença de que o mundo está cheio de energia, ou “Chi”, o Feng Shui ensina como organizar espaços de maneira que essa energia possa fluir livremente, influenciando positivamente a saúde, a riqueza e as relações pessoais de quem ocupa esses espaços.

Utilizando-se de ferramentas como o Bagua — um mapa energético que identifica diferentes áreas de uma casa ou escritório e suas correspondências com aspectos da vida —, a prática orienta sobre a disposição de objetos, a escolha de cores e até a direção dos móveis, com o objetivo de atrair energias favoráveis e repelir as negativas.

Além de ser uma técnica de design de interiores, o Feng Shui é também uma filosofia de vida, que encoraja a viver em harmonia com a natureza e entender como nossos ambientes influenciam nosso bem-estar emocional e físico.

Ele ensina a importância de estar consciente das energias ao nosso redor e como podemos moldá-las para melhorar nossa qualidade de vida. Por meio de ajustes simples em casa ou no local de trabalho, o Feng Shui visa criar um equilíbrio entre as energias yin e yang, assim como alinhar o indivíduo com os cinco elementos — madeira, fogo, terra, metal e água — para promover saúde, prosperidade e felicidade.

Feng Shui: Um Escudo Contra a Inveja

O Feng Shui atribui significados específicos a cada cor, relacionando-as com elementos naturais e energias específicas. Para a proteção contra a inveja, a cor mais indicada é o azul. O azul, cor do elemento Água, é conhecido por suas propriedades calmantes e sua capacidade de harmonizar.

Ele representa, no Feng Shui, a tranquilidade, a paz e a proteção contra energias negativas, incluindo a inveja e o mau-olhado. Usar uma pulseira azul é, portanto, uma forma de cercar-se com uma vibração que neutraliza a inveja, criando um campo de energia positiva ao seu redor.

A mão em que você escolhe usar sua pulseira também tem significado no Feng Shui. Para fins de proteção contra a inveja, recomenda-se usar a pulseira no pulso esquerdo. O lado esquerdo do corpo é considerado o lado receptivo, relacionado à nossa vida interior, às emoções e à energia que recebemos do exterior.

Ao usar a pulseira no pulso esquerdo, você está, simbolicamente, fortalecendo sua capacidade de bloquear energias negativas externas, incluindo a inveja, antes que elas afetem seu equilíbrio interno e sua paz de espírito.

Além da escolha da cor, a intenção por trás do uso da pulseira e a conexão emocional com ela também são importantes. Para mães que desejam proteger seus filhos ou a si mesmas contra a inveja, a combinação da cor azul com a intenção maternal de proteção cria uma poderosa barreira energética. Essa conexão emocional amplifica a eficácia da pulseira como um talismã de proteção, reforçando os laços de amor e cuidado que naturalmente repelem energias negativas.

