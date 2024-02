Por que o dia do Carnaval sempre muda?

O Carnaval é uma das festas mais aguardadas e celebradas em várias partes do mundo, especialmente no Brasil, onde a festa ganha proporções gigantescas com seus desfiles espetaculares, blocos de rua e festas que atraem milhões de pessoas.

Uma característica peculiar do Carnaval é que sua data muda todos os anos. Essa variação ocorre porque o Carnaval está diretamente ligado ao calendário litúrgico cristão. Saiba mais sobre.

A magia do Carnaval ilumina as ruas, numa celebração que dança ao ritmo do calendário lunar. (Foto divulgação)

Entenda o dia do Carnaval

O Carnaval, com suas raízes profundas entrelaçadas na história e cultura de vários povos, é uma celebração que remonta à antiguidade. Originado de festas pagãs, como as saturnálias romanas (dedicadas ao deus Saturno) e as bacanais (festas em homenagem a Baco, o deus do vinho), o Carnaval foi uma forma de subverter a ordem social estabelecida, permitindo que as pessoas se libertassem temporariamente das normas e hierarquias rígidas.

Com a expansão do Cristianismo pela Europa, essas festividades pagãs foram assimiladas e transformadas pela Igreja Católica, que as reconfigurou como uma celebração que antecede o período de penitência da Quaresma.

Assim, o Carnaval evoluiu para uma época de excessos e festividades, onde a indulgência e a alegria precedem a sobriedade e a reflexão quaresmal. Ao longo dos séculos, cada país e cultura incorporou suas próprias tradições e significados ao Carnaval, tornando-o uma das festas mais diversificadas e amplamente celebradas em todo o mundo.

A festa acontece exatamente 47 dias antes da Páscoa, que também tem sua data definida pelo ciclo lunar. Portanto, o Carnaval é celebrado na terça-feira que antecede a Quarta-feira de Cinzas, marcando o início da Quaresma, um período de 40 dias que antecede a Páscoa e é dedicado à reflexão e à penitência na tradição cristã.

É importante mencionar que os feriados de Carnaval, embora não sejam datas oficiais no calendário de muitos países, são amplamente reconhecidos e celebrados, especialmente no Brasil, onde a festa assume proporções gigantescas. No Brasil, apenas serviços essenciais funcionam nessas datas.

A Influência Lunar na Definição da Data

A Páscoa é celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia que ocorre após ou no equinócio de março, que geralmente acontece por volta do dia 21. Dessa forma, a data do Carnaval varia entre 4 de fevereiro e 9 de março, dependendo de como o ciclo lunar e o equinócio de março se alinham a cada ano.

Essa dependência do calendário lunar para definir a data faz com que o Carnaval seja uma festa móvel, diferentemente de outras datas comemorativas fixas no calendário gregoriano.

Assim, a cada ano, foliões e organizadores de eventos precisam estar atentos ao calendário para planejar as celebrações carnavalescas, que são o ponto alto do verão no hemisfério sul, trazendo alegria, cor e música para as ruas de inúmeras cidades ao redor do mundo.

