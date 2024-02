O salário dos professores da educação básica na rede pública em todo o país é um tópico de relevância que merece atenção especial. O Ministério da Educação (MEC) anunciou recentemente um reajuste de 3,62% no piso salarial nacional desses profissionais, que entrou em vigor em janeiro de 2024.

O novo valor mínimo estabelecido pelo governo para este ano é de R$ 4.580,57, um aumento em relação aos R$ 4.420,55 que vigoraram em 2023.

Professores tem novo salário mínimo aprovado pelo ME mais de R$ 4,5 mil | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Reajuste salarial é anunciado

É importante ressaltar que esse piso salarial é aplicável aos professores que trabalham na rede pública de ensino e cumprem uma jornada de pelo menos 40 horas semanais. No entanto, o reajuste percentual anunciado pelo MEC fica abaixo da inflação oficial do país, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que foi de 4,62% no último ano.

A atualização do salário dos professores é uma obrigação legal, estabelecida por uma lei sancionada em 2008, e deve ocorrer anualmente, sempre em janeiro. O percentual de reajuste é calculado com base na diferença percentual do Valor Aluno Ano do Fundeb (VAAF) de dois anos anteriores. Neste caso, o reajuste de 2024 foi calculado com base nos valores de 2022 (R$ 5.129,80) e de 2023 (R$ 5.315,56).

Vale ressaltar que, embora o governo federal estabeleça o valor do piso salarial, a responsabilidade pelo pagamento recai sobre os governos estaduais e as prefeituras. No entanto, o pagamento não é automático, e cada estado e município deve oficializar o novo valor por meio de uma norma própria.

Nos últimos anos, houve situações em que municípios optaram por ignorar o aumento estabelecido pelo governo federal, como aconteceu em 2023, quando a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) orientou os gestores municipais a não aplicar o reajuste, argumentando que era considerado excessivo.

Pagamento piso 2024

As verbas para o pagamento dos salários na educação básica vêm do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), repassados pela União, além da arrecadação de impostos. Essa complexa dinâmica entre governo federal, estadual e municipal, aliada às diferentes interpretações da lei, resulta em uma variedade de abordagens em todo o país, desde reajustes integrais até parcelamentos do aumento.

Em alguns casos, chegou-se até mesmo a paralisações e protestos por parte dos professores em busca do cumprimento do reajuste.

Em resumo, o piso salarial dos professores da educação básica na rede pública é uma questão importante, mas sua implementação e aceitação variam de acordo com a região e a interpretação das leis, o que pode resultar em desafios significativos para esses profissionais.

É fundamental que as autoridades educacionais e os governos trabalhem juntos para garantir uma remuneração justa e condizente com as necessidades dos professores e a valorização da educação no país.

