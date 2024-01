Os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já podem verificar as cifras do 13º salário de forma remota. Espera-se que os pagamentos do abono ocorram entre maio e junho, seguindo a programação do ano anterior. Este período é crucial para aposentados e pensionistas, que recebem o benefício em duas parcelas.

INSS libera consulta ao abono 2024 salário extra disponível | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Consulta do benefício já pode ser realizada

A consulta dos valores é possível e recomendável para um planejamento financeiro eficaz. Aposentados e pensionistas são os principais beneficiários deste repasse. No entanto, vale ressaltar que o Benefício de Prestação Continuada (BPC) não se enquadra neste esquema de pagamento.

O BPC, sendo uma remuneração assistencial, não inclui o 13º salário. Assim, seus beneficiários não receberão este ordenado extra. Esta informação é vital para evitar mal-entendidos entre os recebedores de diferentes tipos de benefícios.

Afinal, como realizar o cálculo do benefício?

Para calcular o 13º, utiliza-se a mesma base dos trabalhadores ativos. O valor mensal é dividido por 12, multiplicado pelos meses de recebimento no último ano. O total representa 100% do décimo terceiro, que é dividido em duas partes. Desde a pandemia, o pagamento tem sido realizado entre maio e junho.

Consulta ao Calendário Oficial

O calendário oficial de pagamento do 13º do INSS já está disponível. Os montantes serão liberados na primeira semana do mês de quitação. Para consultar:

Acesse o aplicativo Meu INSS e faça o login; Selecione “Extratos” no menu; Clique em “Extrato de pagamentos”; Filtre pelo mês desejado; Verifique o valor e a data do depósito.

Quanto posso pegar emprestado pelo consignado do INSS?

A quantia que um beneficiário do INSS pode obter por meio de um empréstimo consignado depende de vários fatores, incluindo o tipo de benefício recebido, a idade do beneficiário e as regras vigentes. Vou reformular essa informação de forma clara e concisa, seguindo as diretrizes de SEO e estilo jornalístico que você solicitou:

O empréstimo consignado do INSS é uma opção atrativa para beneficiários que precisam de recursos financeiros. Mas, quanto é possível pegar emprestado? O valor depende das normas atuais do INSS e das condições individuais do beneficiário.

Fatores que Influenciam o Valor do Empréstimo

Vários fatores determinam o limite do empréstimo. Estes incluem:

Tipo de Benefício: Aposentados e pensionistas têm limites diferenciados. Margem Consignável: É o percentual máximo da renda que pode ser comprometido com o empréstimo. Idade do Beneficiário: Pode influenciar os termos do empréstimo, incluindo o valor máximo disponível.

Margem Consignável e Segurança Financeira

A margem consignável é essencial para manter a segurança financeira do beneficiário. Ela evita que uma parcela excessiva da renda seja destinada ao pagamento do empréstimo. Portanto, para saber exatamente quanto se pode pegar emprestado, o beneficiário deve consultar a margem consignável disponível.

