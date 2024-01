Manter a cor do cabelo radiante e duradoura é uma tarefa que requer atenção e cuidados específicos. Para ajudar morenas e loiras a preservar a beleza de seus cabelos coloridos e economizar com retoques, aqui estão sete dicas infalíveis, elaboradas para garantir a longevidade e o brilho da sua coloração.

6 truques e 1 segredo para a tinta de cabelo durar meses | Imagem de Pexels por Pixabay

Faça isso para manter a tinta por mais tempo

Proteção UV para os Cabelos: A exposição ao sol pode ser um dos maiores inimigos da cor vibrante do cabelo. Os raios ultravioleta (UV) tendem a desbotar a coloração, deixando os cabelos opacos. Produtos como sprays de brilho com proteção UV, como o Wella Deluxe Color Gloss, criam uma barreira protetora, preservando a intensidade da cor e protegendo contra o frizz. Aplique antes de se expor ao sol para uma proteção efetiva.

Enxágue com água doce após o sol: Depois de um dia na praia ou na piscina, é crucial enxaguar o cabelo com água doce. Cloro e água salgada podem acelerar o desbotamento da coloração. Este simples passo ajuda a remover esses agentes, mantendo a saúde e a cor dos fios.

Secagem Inteligente: A forma como você seca seu cabelo pode influenciar a saúde da sua coloração. Sempre que possível, deixe o cabelo secar naturalmente. Se precisar usar um secador, faça-o corretamente: direcione o fluxo de ar para as pontas e evite calor excessivo na raiz. Isso ajuda a manter a cutícula capilar lisa, refletindo mais luz e mantendo a cor mais viva.

Outras dicas alternativas | Imagem de Marfa Bogdanovskaya por Pixabay

Outras dicas alternativas

Use protetor capilar solar: Assim como a pele, o cabelo também necessita de proteção solar. Produtos capilares com filtro solar são essenciais para evitar o desbotamento da cor. Eles formam um escudo protetor contra os danos dos raios UV, preservando a integridade da coloração.

Evite água quente: A temperatura da água é um fator crucial na manutenção da cor do cabelo. A água quente pode abrir as cutículas do cabelo, facilitando o desbotamento da cor. Por outro lado, a água fria ajuda a manter as cutículas fechadas, preservando a cor e adicionando brilho aos fios.

Shampoos e condicionadores específicos: A escolha do shampoo e do condicionador pode fazer uma grande diferença. Opte por produtos formulados para cabelos coloridos. Eles contêm ingredientes que protegem a cor, hidratam os fios e evitam o desbotamento prematuro.

Manutenção da coloração: A frequência de retoque da coloração é crucial. Siga as recomendações do seu colorista sobre quando reaplicar a tinta. Geralmente, isso deve ser feito a cada quatro a seis semanas, dependendo do crescimento do cabelo e da rapidez com que a cor desbota.

Cuidados adicionais

Além dessas dicas, considere tratamentos de hidratação profunda e máscaras capilares regulares. Eles ajudam a nutrir os fios, mantendo-os saudáveis e, consequentemente, a cor mais vibrante.

Seguindo essas orientações, morenas e loiras podem desfrutar de uma coloração capilar duradoura, mantendo a saúde e o brilho dos cabelos. Esses cuidados não só prolongam a vida da sua coloração, como também protegem seus cabelos contra danos, garantindo que você esteja sempre radiante com suas escolhas de cor.

