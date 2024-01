A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou as indicações para o Oscar 2024 no dia 23 de janeiro. Filmes como “Oppenheimer”, “Poor Things” (Pobres Criaturas) e “Killers of the Flower Moon” (Assassinos da Lua das Flores) estão entre os principais destaques.

Considerando os resultados do Globo de Ouro, “Oppenheimer” surge como forte candidato em várias categorias do Oscar. Grande parte dos filmes indicados está disponível nas principais plataformas de streaming, com a Netflix liderando em quantidade de títulos disponíveis. Outras opções incluem Prime Video, HBO, Disney+, Star+, Apple TV+ e Google Play.

Filmes do Oscar estão no streaming; veja onde assistir | Imagem de Jan Vašek por Pixabay

Onde Assistir aos Filmes Indicados ao Oscar 2024:

Na Netflix:

“Maestro”: Biografia do compositor e maestro Leonard Bernstein, focando em seu casamento com Felicia Montealegre.

“Nyad”: Baseado na história da nadadora Diana Nyad e sua viagem marítima de Cuba à Flórida.

“Rustin”: A história de Bayard Rustin, conselheiro de Martin Luther King Jr., destacando os desafios enfrentados por ser gay.

“A Sociedade da Neve”: Inspirado na história real de sobreviventes de um acidente aéreo nos Andes em 1972.

“Nimona”: Animação sobre uma adolescente com habilidades de transformação.

“O Conde”: Um filme distópico retratando o ditador chileno Augusto Pinochet como um vampiro.

Na HBO:

“Barbie”: Barbie sai da “Barbielândia” em busca de respostas sobre a vida real das mulheres.

“Homem-Aranha: Através do Aranhaverso”: Miles Morales e Gwen Stacy em aventuras no multiverso.

No Prime Video:

“Golda”: O filme aborda a liderança de Golda Meir, primeira-ministra israelense, durante a Guerra do Yom Kippur.

Na Star+:

“Resistência”: Uma ficção científica sobre uma guerra futurista entre humanos e robôs.

Na Apple TV+:

“Assassinos da Lua das Flores”: Drama histórico sobre assassinatos na tribo Osage, dirigido por Martin Scorsese.

Na Disney+:

“Elementos”: Uma história de amor entre jovens de elementos opostos em uma cidade mística.

“Guardiões da Galáxia Vol.3”: A equipe se reúne novamente para uma nova missão.

“Indiana Jones e a Relíquia do Destino”: Indiana Jones em uma nova aventura contra um adversário familiar.

No Google Play:

“Oppenheimer”: Biografia do físico J. Robert Oppenheimer e as consequências da bomba atômica.

“Napoleão”: A história de Napoleão Bonaparte e seu relacionamento com Josephine.

Nos Cinemas:

“Os Rejeitados”, “Meu Amigo Robô”, “Segredos de um Escândalo”, “Vidas Passadas” já estão disponíveis.

“Anatomia de uma Queda” estreia em 25 de janeiro.

“Pobres Criaturas” em 1 de fevereiro.

“A Cor Púrpura” em 8 de fevereiro.

“Zona de Interesse” em 15 de fevereiro.

“O Menino e a Garça” em 22 de fevereiro.

Vale ressaltar que nem todos os filmes indicados podem estar disponíveis nos serviços de streaming ou cinemas no Brasil. As indicações ao Oscar deste ano refletem uma variedade de gêneros e estilos, oferecendo algo para todos os gostos cinematográficos.

Onde encontrar filmes gratuitos na internet?

Encontrar filmes gratuitos na internet de maneira legal e segura pode ser uma tarefa fácil se você souber onde procurar. Diversas plataformas oferecem uma ampla gama de filmes sem custo, embora muitas delas incluam anúncios para suportar seus serviços. Aqui estão algumas das melhores opções para assistir a filmes gratuitamente na internet:

Crackle: Operado pela Sony Pictures, o Crackle oferece uma vasta coleção de filmes gratuitos, de clássicos a lançamentos mais recentes. Embora seja suportado por anúncios, a qualidade e variedade do conteúdo fazem valer a pena. Pluto TV: Este serviço oferece uma experiência única de streaming ao vivo, com canais dedicados a diferentes gêneros de filmes. Além disso, possui uma biblioteca on-demand que permite assistir a filmes a qualquer momento. Tubi TV: Com uma interface fácil de usar, o Tubi TV oferece uma ampla seleção de filmes, incluindo categorias que vão desde filmes independentes até grandes produções de Hollywood. IMDb TV: Esta plataforma é uma extensão do popular site IMDb e oferece filmes gratuitos com anúncios. O serviço requer que você crie uma conta gratuita, mas oferece uma boa seleção de filmes e programas de TV. Kanopy e Hoopla: Estes serviços são oferecidos através de bibliotecas públicas e instituições de ensino. Com um cartão de biblioteca válido ou credenciais acadêmicas, você pode acessar uma seleção impressionante de filmes, incluindo clássicos do cinema, documentários e lançamentos recentes. YouTube: Além de ser uma plataforma para vídeos gerados por usuários, o YouTube também oferece uma variedade de filmes gratuitos. Embora a seleção possa não ser tão extensa quanto em outros serviços, você pode encontrar alguns títulos interessantes e clássicos do cinema.

Ao usar esses serviços, é importante lembrar que, embora os filmes sejam gratuitos, a maioria dos sites inclui anúncios para suportar seus negócios. Além disso, a disponibilidade de títulos específicos pode variar de acordo com a região.

Com essas plataformas, você pode desfrutar de uma ampla gama de filmes de diferentes gêneros e épocas, tudo sem sair de casa e sem custos adicionais.

