iPhone terá “modo ladrão” para ser ativado pelo usuário

A Apple deu um passo significativo no aprimoramento da segurança dos iPhones com a introdução do ‘Modo Ladrão‘ na mais recente atualização do iOS 17.3. Esse recurso, disponível para iPhones SE (2ª e 3ª geração) e modelos a partir do iPhone XR, é uma proteção adicional contra roubos e furtos.

Com essa nova funcionalidade, os usuários do iPhone agora têm um mecanismo robusto para proteger seus dispositivos e informações pessoais, trazendo mais tranquilidade em caso de perda ou roubo do aparelho.

A Apple deu um passo significativo no aprimoramento da segurança dos iPhones com a introdução do ‘Modo Ladrão’ na mais recente atualização do iOS 17.3. (Foto divulgação)

iPhone terá “modo ladrão”

O ‘Modo Ladrão‘ exige autenticação biométrica – Face ID ou Touch ID – para a realização de configurações importantes no dispositivo. Isso inclui a alteração do Apple ID, desativação da proteção para dispositivo roubado, entre outras ações críticas.

A novidade também introduz o ‘Secure Delay’ (atraso de segurança), que requer uma segunda autenticação por biometria após uma hora, caso o telefone esteja em local desconhecido.

Com isso, a Apple visa dificultar a vida dos ladrões, que, sem esse recurso, poderiam acessar a maioria das funcionalidades do telefone com a senha do dispositivo.

Veja mais sobre: Função do iPhone deve ser desligada, recomenda a polícia

Ativando e Desativando o ‘Modo Ladrão’

Para ativar ou desativar o ‘Modo Ladrão‘, os usuários devem acessar as configurações do Face ID e Código no iPhone e seguir as instruções fornecidas.

Importante ressaltar que, ao tentar desativar esse recurso fora de um local conhecido, haverá um atraso de segurança antes que seja possível efetuar a desativação. A Apple recomenda a desativação do ‘Modo Ladrão’ em caso de venda do iPhone, garantindo que o novo proprietário possa utilizar o dispositivo sem restrições.

Proteção Avançada nos Dispositivos Android: Segurança a Cada Passo

No mundo dos smartphones, a segurança é uma preocupação crescente, e os dispositivos Android não ficam atrás na implementação de medidas de proteção robustas. O sistema operacional Android oferece várias funcionalidades integradas para proteger os usuários e seus dados.

Uma das principais é o ‘Gerenciador de Dispositivos Android’, que permite aos usuários localizar, bloquear ou apagar os dados de seus smartphones remotamente em caso de perda ou roubo.

Além disso, a autenticação biométrica, incluindo reconhecimento facial e leitor de impressões digitais, oferece uma camada adicional de segurança, garantindo que apenas o proprietário autorizado possa acessar o dispositivo.

Os smartphones Android também permitem uma personalização extensa das configurações de segurança, adaptando-se às necessidades e preferências de cada usuário.

Por exemplo, a função ‘Smart Lock’ mantém o dispositivo desbloqueado em locais confiáveis, como a casa do usuário, mas o bloqueia automaticamente em outros locais.

Para prevenir o acesso não autorizado, os dispositivos Android oferecem a opção de criptografar dados, garantindo que informações sensíveis, como fotos, mensagens e documentos, permaneçam seguras.

Você também pode gostar de: Novo iPhone terá botão exclusivo que promete encantar os usuários